Puntos que te hacen perder un ascenso

Fallos individuales Que conseguir el ascenso a final de temporada va a ser una tarea compleja no es una mentira. Subir a Primera lleva detrás un carro de buen hacer y de muchísimo trabajo a cuestas. Y los errores individuales no pueden seguir mermando y condicionando puntos que luego se pueden echar mucho de menos. Ya lo dijo el propio Pimienta en sala de prensa tras el descalabro contra el Racing. «La jugada del penalti no se puede cometer en el fútbol profesional. Son errores individuales y debemos exigirnos más», dictaminó el preparador catalán, crítico y sabedor de la importancia de hacerse más fuertes en sus dominios. Urge una mejoría, sobre todo en tareas defensivas.

Autocomplacencia El tempranero gol de Pejiño, que hizo una jugada de bandera y desató la locura del Gran Canaria, trajo consigo también cierta desgana y un exceso de confianza en la UD. No fue a por el segundo nunca Las Palmas, que aconteció en la batalla como si fuese a ganarla simplemente por su mera presencia. Tímidos intentos y algunos lanzamientos lejanos de un Fabio que fue el que más entendió eso del hambre. De resto, muy poco fútbol ofensivo y de nervio. Moleiro apenas se dejó ver, aunque tampoco le encontraron en posiciones donde sí marca diferencias. Cuando empató el Racing entraron las prisas y sí se vio a un equipo con calidad. Pero ya fue tarde. El reloj corrió a toda prisa y no hubo tiempo para la machada. Pero esas pinceladas de calidad y fútbol total son una realidad. Y hay que hacerlo siempre.

Ambición Pocas veces se vio a García Pimienta tan a disgusto en sala de prensa. El preparador no escondió su enfado y sacó el látigo a pasear con unas declaraciones que obligan a los jugadores a reaccionar de inmediato. Porque la intrascendencia que exhibió la UD durante muchas partes del encuentro ante el Racing no son bien recibidas. Tampoco pueden instaurarse como la tónica habituales. «Nos faltó ambición», dejó claro el catalán. «Tenemos que exigirnos mucho más», insistió. «Con un 1-0 el partido no está resuelto, debemos estar concentrados al 100%. Si no lo hacemos, somos un equipo normal», cuestionó un Pimienta que a buen seguro hará movimientos en la alineación que presente este sábado en Ibiza para tratar de recuperar la ilusión. Lo que está claro es que para subir habrá que dar mucho más.

Debilidad en casa El dato puede ser motivo de orgullo si solo se mira el registro foráneo, pues la Unión Deportiva siempre ha pecado de conjunto endeble lejos de la isla. Pero, si se sacan las cuentas de los puntos que se han escapado del Gran Canaria, 14, y que el objetivo a final de temporada será pelear por ascender a la máxima categoría del fútbol español, pueden saltar algunas alarmas. Manifiesta cierta permeabilidad en el recinto de Siete Palmas el cuadro amarillo. Cuatro empates (dos de ellos contra rivales en puestos de descenso) y otras dos derrotas marcan los retos a cambiar de manera fulgurante. Para subir hay que convertir el Gran Canaria en un fortín inexpugnable. No hay más.

Pegada Lo intentó la UD, sobre todo cuando ya se vio contra las cuerdas, bastante menos mientras mandó en el marcador, de todas las maneras posibles. Más cerca del área y también desde fuera. Pero de los 18 remates, tan solo dos fueron a portería. Y uno fue el golazo de Pejiño en una jugada individual en la que sacó a relucir chispa y clase. De resto, las intentonas de Las Palmas se fueron a las nubes. Fabio buscó con determinación desde fuera y también Sandro, a quien el faltaron centímetros. La puntería...