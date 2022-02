Helguera: «Tenemos una plantilla para luchar por lo más alto, no he perdido un ápice de fe» El director deportivo analizó la configuración final de la UD al cierre del mercado invernal

El director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, aseguró hoy, en comparecencia pública ofrecida para analizar la configuración del equipo al cierre del mercado invernal, que se dispone «de una plantilla competitiva para luchar por lo más alto» y que, en su caso, «no se ha perdido un ápice de fe» para lograr esos objetivos pese a los últimos resultados negativos y que provocaron la destitución de Pepe Mel y la contratación de García Pimienta.

«Nuestra filosofía no es fichar por fichar. Hemos entendido que el mercado no ha dado la oportunidad de elevar el nivel y considero que hay potencial, con puestos doblados, algunos triplicados, y un plantel compensado, para mantener la confianza en este cuerpo técnico y jugadores. El mercado invernal es complicado, pero disponemos que sí tenemos la plantilla que queríamos», dijo el ejecutivo.

Helguera dijo sentirse «orgulloso» de que, en la filosofía impuesta por la entidad, y desde su cargo de responsabilidad, «se genere valor, se compita al máximo y se esté profesionalizando» la estrcutura deportiva manteniendo, además, «la apuesta por la cantera», en lo que considera «una transformación importante» y más en el contexto actual de pandemia que ha aparejado recortes salariales y restricciones económicas.

« Se puede acertar o no. Cuando se acierta es el éxito del club, cuando no es responsabilidad mía. Pero debo aceptar eso. Lo importante es mantener la continuidad en las decisiones y el criterio, y es eso lo que nos va dar lo que queremos. Esperamos que se eleve el nivel coral del equipo después de que los resultados no hayan acompañado, aunque hasta hace cuatro semanas percibía una gran ilusión en los medios de comunicación y en todo el entorno. Ojalá que eso se recupere y con la unión que necesitamos lo logremos», abundó.

Respecto a que no cuajaran las salidas que se pretendían, como las de Unai Veiga y Maikel Mesa, Helguera antepuso las formas: « No obligamos a nadie irse, sí confiamos en convencer. Ellos no lo han creído así y son jugadores de la plantilla y hay que tratarlos como tal y meterlos en dinámica».

En la hoja de ruta que se abre ahora, admitió que las rneovaciones cobrarán vigencia: « Con Eric Curbelo estamos bien posicionados, él se quiere querar y esperamos que no haya problemas. Llevamos hablando con él. Con Fabio aún no hemos empezado a hablar. Hay renovaciones que se pueden hacer de manera unilateral como las de Cardona y Moleiro, a los que no hemos pedido hacer licencia profesional porque se lo han ganado con su rendimiento».

Cuestionado por la destitución de Pepe Mel, materializada recientemente, detalló: «No fue fácil la decisión, incluso dolorosa, por la relación personal y profesional que teníamos, que entendimos que hacía falta un cambio de timón y consideramos que Xavi (García Pimienta) era quien debía venir. ¿Big Data? Los datos ni cesan a Mel ni fichan a García Pimienta. Con Pepe se tuvo paciencia, trabajó bien hasta que llegó el momento en el que pensamos en el cambio. A Pepe hay que agradecerle todo lo que hizo aquí».

«García Pimienta, como todos, se va a ganar el rédito por lo que haga. No es menos al resto y está expuesto como todos, aunque entendemos que nos va a dar el salto de calidad que queremos», apuntó.

Respecto a su figura, y en relación a si entendería que su cargo está sujeto al ascenso a Primera o no, afirmó: «No soy yo el que deba evaluarme. Estamos con objetivos a largo plazo y si el club entendería que debo irme, tendría que aceptarlo. Llevo muchos años en el fútbol y entiendo todas las situaciones que se puedan dar».