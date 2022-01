García Pimienta: «Sadiku y Mujica tienen mucho nivel, el nueve está cubierto»

Este domingo (17.15 horas) se estrena García Pimienta como técnico de la UD Las Palmas. Será frente a la Real Sociedad B en el Gran Canaria y lo hará con la mochila cargada de ilusión y ambición.

El preparador catalán, en rueda de prensa, expuso las claves para dejar los tres puntos en la isla y debutar por todo lo alto. En un discurso cargado de metas, la primera es ganar cada partido.

Para ello García Pimienta tendrá que conformar un once que ya tiene prácticamente definido, aunque tampoco quiso dar pistas al rival. Recuperará a Jonathan Viera y todo hace indicar que Eric Curbelo y Peñaranda podrían estar para la batalla.

«Me ha sorprendido todo aquí, sobre todo la actitud, no la calidad de los jugadores, porque eso ya lo sabía. Han trabajado mucho para coger los conceptos», dejó claro García Pimienta en su primera previa de encuentro con la UD Las Palmas.

«La receta es intentar ser protagonistas y crear peligro arriba. Necesitamos estar acertados de cara a gol. Quiero que mis jugadores muestren lo mejor de ellos», comentó el preparador catalán.

«El rival es muy difícil y cualquiera nos va a complicar, pero debemos creer que somos mejores que el rival», expuso sobre la Real Sociedad B, primera piedra en su camino con la UD Las Palmas.

«Todos parten de cero e intentan ganarse un sitio cuando hay un cambio de entrenador. Esto es lo normal y noto las ganas de mejorar para plasmar en los partidos lo que hemos trabajado. El gol es un tema de todo el equipo, no solo de los delanteros. Si somos capaces de generar ocasiones, estaremos cerca. La posesión debe ser para generar ocasiones arriba», comentó Pimienta.

«La comunicación con Helguera es diaria y pueden pasar cosas en lo que queda de mercado. Eso sí, no tengo excusas para si falta un jugador, hay plantilla de sobra. Si sale alguna opción que mejore lo que hay, lo haremos con tranquilidad», aclaró al respecto de los posibles fichajes y salidas de la plantilla.

« A Coco lo conocía del fútbol base y jugar una Copa de África no es fácil. Ojalá que tarde en venir, eso será que sigue adelante y bueno para él. Y cuando llegue, que nos ayude», dijo sobre el canterano Coco, que está cuajando un torneo espléndido con Guinea Ecuatorial y que con Mel tuvo poco protagonismo.

«Sadiku y Mujica tienen mucho nivel. Que luchen, porque el que se lo gane, va a jugar. Tenemos la posición del nueve cubierta. También puede actuar Jesé ahí», dijo en relación al delantero titular y a las opciones que nacen para el albanés y el canterano grancanario.

«A la afición le pido que nos ayude para que seamos más fuertes. Sé que va a ser así porque la hinchada de este equipo siempre lo ha hecho», pidió a los aficionados que vayan al Gran Canaria este domingo.

« No tenemos a nadie con el que no podamos contar, no hay bajas de última hora por coronavirus. Voy a tener problemas para hacer la lista», dijo con una sonrisa en el rostro, mientras indicó que «no voy a dar pistas».