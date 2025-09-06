Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ale García, una de las sensaciones del equipo en este arranque, e Iván Gil, recuperado de su lesión, en la salida de la expedición este sábado. Fotos: UD Las Palmas

Examen de credibilidad en Burgos

Fútbol ·

La UD necesita volver a entonarse después de su última derrota y quiere que sea en El Plantío este domingo (15.15 horas)

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:02

Le queda a la UD mucho por hacer para mostrarse como desea y ofrecer los argumentos que sustenten su candidatura a todo, pero en ese proceso, una maduración necesaria que no es inmediata, tampoco descuidar la despensa, el casillero de puntos. De momento, han volado más de los que tiene, suma cuatro de nueve posibles, algo que a estás alturas incomoda más que preocupa. Pero el calendario no espera a nadie y nadie quiere dejarse ir, más en una categoría en la que la igualdad luce como amenaza y pone trampas en cada jornada. Cualquier rival, cualquier campo. No hay facilidades. Nadie regala.

Así le pilla la visita a Burgos de este domingo (15.15 horas, LaLiga Hypermotion TV) a la UD, escocida por la última derrota en casa contra el Málaga, sabiendo que en El Plantío aguarda la tarea de sumar y de ganar y teniendo enfrente a un anfitrión tan incómodo como enérgico, que se crece en territorio propio.

Su única actuación como local hasta la fecha fue un aplastamiento a la Cultural Leonesa (5-1) y luego, con dos salidas encadenadas, pescó en Riazor (0-0) y cayó en Andorra (2-1). Regresa a casa con la idea de levantar la cabeza y su entrenador, Luis Miguel Ramis, en tiempos en la agenda de Luis Helguera, ha advertido de que sus jugadores sabrán «contrarrestar» a Las Palmas. Porque Ramis sabe que en el plan de partido tan importantes serán los méritos como los antídotos.

Lista de convocados de la UD para la visita al Burgos.
Lista de convocados de la UD para la visita al Burgos.

Luis García no varía el discurso. Insiste que su afán de que la UD sea reconocible, enfatiza que se está en el camino y sí demanda mayor acierto en la toma de decisiones porque, admite, hay que ser «más decisivos y determinantes». La fuerza del equipo está arriba y si abre el grifo, si se encaja un frente ofensivo de inmejorable fama, lo demás llegará solo.

El problema viene porque sigue faltando definición, en todos los partidos se han malogrado ocasiones más que propicias, y atrás, empezando por Horkas, también se concede, lo que desequilibra, para mal, la cuestión. En suma, se falla en las áreas. Recursos y calidad sobran para revertir esa tendencia. Toca demostrarlo.

Jesé podría tener sus primeros minutos de la temporada este domingo.
Jesé podría tener sus primeros minutos de la temporada este domingo.

Las dudas planean sobre la configuración del once para este pulso. Ni la continuidad del portero está asegurada y el en el centro del campo la reforma es obligada ante las ausencias de Amatucci y Cedeño por compromisos internacionales. El retorno de Iván Gil compensa y está por ver si es él o Manu Fuster el que acompaña en el doble pivote a Loiodice, que se anuncia como fijo en el eje.

Ale García y Lukovic son intocables y lo mismo Recoba acaba cediendo su puesto en el ánimo de ganar más consistencia en la zona ancha con un sustituto de perfil más físico. Hay días con más lija que terciopelo y el uruguayo ha de adaptarse a esos contrastes en los que, por su buen pie, siempre será útil.

Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Córdoba, Grego Sierra, Florian, David González, Atienza, Morante, Curro, Fer Niño y Mario González.

UD Las Palmas: Caro; Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice; Manu Fuster, Iván Gil, Recoba, Ale García; y Lukovic.

Hora: 15.15 horas

Estadio: Municipal de El Plantío.

