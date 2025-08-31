La UD cae en la trampa

No encuentra el gol ante un Málaga ortodoxo y efectivo, que impuso su plan de partido y cortocircuitó la ofensiva amarilla. Ni Viera alcanzó para empatar

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 20:32 | Actualizado 20:56h.

La UD ya ha probado la medicina de la Segunda División, paralizada y sin recursos ante un Málaga efectivo, solidario y consecuente con su plan de cazar una arriba y resistir. Un partido de lija en el que ni Viera alcanzó para empatar y deja mal cuerpo a Luis García y compañía por una derrota que ha de ser aleccionadora.

No le funcionó nada a Las Palmas, que cuando pudo no supo (mala suerte en un remate de Ale García para el 1-0 que escupió el larguero) y terminó ofreciendo una versión plana, en las antípodas de su exhibición en Córdoba que tantas luces había encendido.

Al descanso se fue la UD por debajo en el marcador, lo que en absoluto hacía justicia con los méritos acumulados. Pero, se sabe, esto no va de merecerlo, esto va de meterla. Y el Málaga, en su única aproximación potables, tras robo en presión adelantada, encontró lo que se le negó a Las Palmas. Un derechazo de Rafa desde la frontal, mortal de necesidad y pegado a la cepa del poste, arruinó la estirada de Horkas, hasta entonces un espectador.

Ampliar Recoba, en pose reivindicativa.

El 0-1 atendió exclusivamente a la puntería. Antes, Ale García, de media chilena deliciosa, estampó la pelota en la cruceta y Marvin topó con una mano derecha imposible de Herrero que le negó lo que tenía que haber entrado.

Durante larga fase, la UD se adueñó de todo y puso cerco al área visitante, un dominio de más a menos pero que, en todo caso, le procuró presencia e influencia suficiente como para el Málaga optara por refugiarse atrás a la espera de mejores tiempos. Ni siquiera su valiente achique arriba incomodó a Las Palmas, decidida a marcar territorio y bien sostenida por Loiodice y Amatucci en el eje. Faltó la chispa de Fuster y Lukovic tampoco encontró sitio, pero, a cambio, Ale García se mostró como un puñal, partiendo desde la derecha y Recoba hizo bien lo poco que pudo. Esa inercia no alcanzó para derribar el muro. Tampoco ayudó el surrealista parón que decretó el colegiado para revisar un posible penalti por mano de Víctor.

La acción era clara, pero al árbitro le avisaron tarde y mal y lo peor vino con más supense hasta que decidió acudir a revisar la jugada en el monitor. Todo para acabar señalando fuera de juego de Lukovic, que lo era y evidenciaba aún más la sinrazón de haber detenido el juego. Minutos a la basura por un VAR que no dejó contento a nadie. A la UD porque se veía con un penal a favor y al Málaga al que le cortaron una contra. Tremendo.

El inicio de la segunda parte mantenía las pulsaciones, cómodo el Málaga y sin ideas para encontrar el camino. La solución, Jonathan Viera, con el brazalete ya ajustado antes de entrar y recibido como lo que es. Media hora tenía por delante para solucionar el entuerto y saltar todas las trampas.

Más sustos en el área de Horkas

Tuvo el 0-2 Joaquín en un galope que lo plantó ante Horkas. Pero toda la fuerza que lo propulsó a ganarle la carrera a Mármol le faltó en su remate, flojo y desviado. Un susto de los buenos cuando nadie se esperaba del Málaga nada más que resistencia.

Los minutos caían con la ortodoxia defensiva visitante anulando cada intento, con muchos balones largos a ninguna parte o centros tibios. Y el reloj volaba ante un Gran Canaria resignado y, sin que entrara Jesé, con Pejiño y Marc Cardona ya como recursos a la desesperada, acumulando todo lo que se pudiera en el frente ofensivo.

Pero llegarán mejores días porque en esta ocasión, todo resultó un imposible.

- Ficha técnica:

0 - UD Las Palmas: Horkas; Marvin Park (Pejiño, min. 84), Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente (Cristian Gutiérrez, min. 75); Loiodice (Cedeño, min. 75), Amatucci; Manu Fuster, Recoba (Jonathan Viera, min. 59), Ale García; y Lukovic (Marc Cardona, min. 84).

1 - Málaga: Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García (Dani Sánchez, min. 46); Larrubia, Juanpe (Einar Galilea, min. 85), Izan, Joaquín (Lobete, min. 68); Rafa Rodríguez (Dotor, min. 59) y Chupe (Adrián Niño, min. 68).

Gol: 0-1, min. 45: Rafa Rodríguez.

Árbitro: Éder Mallo Fernández (Comité de Castilla-León). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Lukovic y Enrique Clemente; y a los visitantes Murillo, Víctor García, Montero y Dotor.

Incidencias: partido de la tercera jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este domingo en el Estadio de Gran Canaria ante 22.039 espectadores