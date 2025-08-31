UD Las Palmas - Málaga CF, en directo

Secciones
Servicios
Destacamos
LPM
MAL
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 31 de agosto 2025, 17:11
4-4-1-1
Dinko Horkas
portero
Álex Suárez
defensa
Mika Mármol
defensa
Manu Fuster
centrocampista
Enrique Clemente
defensa
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Sergio Barcia
defensa
Milos Lukovic
delantero
Ignacio Nicolau Benlloch
portero
Ale García
centrocampista
Jonathan Viera
centrocampista
4-4-2
Alfonso Herrero
portero
Carlos Puga
defensa
Einar Galilea
defensa
Francisco Javier Montero Rubio
defensa
Víctor García
defensa
David Larrubia
delantero
Carlos Dotor
centrocampista
Izan Merino
centrocampista
Joaquín Muñoz
delantero
Adrián Niño
delantero
Dani Lorenzo
centrocampista
%
LPM
%
MAL
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.