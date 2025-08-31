Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga Hypermotion Jornada 3 D31/08 ·

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

18:30h.

Málaga

Escudo Málaga Club de Fútbol
LPM

MAL

Ale García celebrando un tanto con la UD Las Palmas. LaLiga
Directo

UD Las Palmas - Málaga CF, en directo

El conjunto canario buscará llevarse de nuevo los tres puntos en el Estadio de Gran Canaria

Minuto a minuto

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:11

Alineación y estadísticas

4-4-1-1

Alineación

Dinko Horkas

portero

Álex Suárez

defensa

Mika Mármol

defensa

Manu Fuster

centrocampista

Enrique Clemente

defensa

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Sergio Barcia

defensa

Milos Lukovic

delantero

Ignacio Nicolau Benlloch

portero

Ale García

centrocampista

Jonathan Viera

centrocampista

4-4-2

Alineación

Alfonso Herrero

portero

Carlos Puga

defensa

Einar Galilea

defensa

Francisco Javier Montero Rubio

defensa

Víctor García

defensa

David Larrubia

delantero

Carlos Dotor

centrocampista

Izan Merino

centrocampista

Joaquín Muñoz

delantero

Adrián Niño

delantero

Dani Lorenzo

centrocampista

Estadísticas

%

MAL

LPM

%

MAL

MAL

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

