«Ante el Málaga dimos un paso atrás, pero con Luis García llegarán los resultados»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

El centrocampista de la UD Las Palmas Manu Fuster analizó el duelo contra el Burgos y señaló que en El Plantío (domingo, 15.15 horas) «esperamos un encuentro difícil», ante un rival que «en su campo lleva varios años haciéndolo muy bien, con un juego directo muy efectivo. En el último partido dimos un paso atrás, pero nosotros tenemos que aislarnos de todo eso y sacar nuestra mejor versión», agregó.

A su juicio, «es importante sumar, sobre todo cuando no lo consigues en casa. Se hace aún más importante a domicilio en esa situación». A nivel personal, se mostró «contento» por los minutos que ha disfrutado hasta el momento: «Estoy teniendo la confianza del míster; creo que todavía estamos sumando sensaciones. Por momentos un poco irregular, pero creo que es un proceso, ya que cada vez me voy sintiendo mejor», puntualizó el jugador valenciano.

Con respecto a las ausencias internacionales, sobre todo las del panameño Edward Cedeño -convocado con la selección canalera- y del italiano Lorenzo Amatucci -Sub21-, Fuster reconoció que «son dos bajas importantes para este encuentro. Es cierto que están Enzo (Loiodice) e Iñaki (González), que no pueden dar mucho en el centro del campo aunque aún no haya jugado».

Ampliar

Ante la posibilidad de retrasar su posición para cubrir la medular, el de Manises se mostró contundente: «Si el míster me dice de jugar en una posición más retrasada, no habría problema».

Consciente del protagonismo adquirido en este arranque liguero, Fuster no dudó en poner en relieve la «responsabilidad de responder con números y sensaciones» en la parcela ofensiva, si bien no dudó en subrayar que «en el último partido nos faltó algo en el último pase, en el tiro a puerta», eludiendo a la necesidad de una mayor contundencia en vanguardia».

Ampliar

Fuster también analizó el estilo de Diego Martínez y de su actual técnico, Luis García, poniendo en valor el contexto de cada uno: «Tienen una forma diferente de trabajar. Cuando llegó Diego, conseguimos una racha buenísima de resultados, pero no nos dio para salvarnos. Lo hicimos con un fútbol menos asociativo, seguramente por las urgencias. Ahora el trabajo es más metódico y estamos en línea ascendente. De la mano de Luis García llegarán los resultados», añadió.

Sobre la situación del delantero Sory Kaba, al que la entidad amarilla todavía le está buscando acomodo a pesar del cierre de mercado en España, insistió en que «es una persona excelente y un compañero buenísimo; siempre está ayudando al equipo. No se nota para nada su situación y estamos encantados de que esté con nosotros. No sé cómo se va a solventar».