Agujero en la sala de máquinas: la UD Las Palmas se medirá al Burgos sin Amatucci ni Cedeño El italiano -en la sub21- y el panameño -absoluta- han sido convocados con sus selecciones, obligando a Luis García a resetear su pizarra en la medular para el encuentro frente al equipo castellano del próximo domingo (15.15 h.) en El Plantío

Lorenzo Amatucci (izq.), con la sub21 de Italia, y Edward Cedeño, con la absoluta de Panamá, dejan un importante vacío en el centro del campo amarillo para el choque frente al Burgos.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:34

Aún con la cicatriz sin cauterizar de la derrota ante el Málaga (0-1), la Unión Deportiva Las Palmas afronta su siguiente compromiso liguero con un importante problema en el centro del campo, ante la convocatoria internacional tanto del panameño Edward Cedeño con el combinado canalero como del italiano Lorenzo Amatucci con la selección italiana sub21.

A ello se suma la presencia del defensa Valentín Pezzolesi con la sub19 de España, que disputa el Torneo de San Pedro del Pinatar, en tierras murcianas.

Un serio contratiempo para el técnico Luis García Fernández, ya que el estratega amarillo ha manejado una ecuación en la que manejaba tanto a Cedeño como a Amatucci con el francés Enzo Loiodice para darle ritmo y precisión en la sala de máquinas.

El reparto de juego en la medular 1 Amatucci: 259 minutos -3 partidos de titular- 2 Loiodice : 211 minutos -2 de titular- 3 Cedeño : 200 minutos -1 de titular-

Alternativas

Con esta panorámica, el ovetense esboza nuevas soluciones y arabescos en su pizarra de cara al choque de este domingo (15.15 horas) ante el Burgos en El Plantío. Cabe recordar que el rendimiento del centrocampista galo no fue tan óptimo como se esperaba ante el conjunto malacitano y que queda por ver el estado físico de Kirian Rodríguez, que esta semana ya se ha acoplado al trabajo del resto del equipo con mayor presencia, al igual que Viti.

También se ha incorporado al grupo Iván Gil, aunque todavía le quedarán unas semanas para su recuperación plena. Las opciones para Luis García podrían pasar por retrasar a Viera o centrar a Manu Fuster para emparejarlo con Loiodice. Otra posibilidad, más remota, sería forzar a Mika Mármol como contención, dada su capacidad para dar salida a la pelota e iniciar el juego de creación desde la retaguardia.

Asimismo, García Fernández maneja también la baza del canterano Iñaki González. El pacense, que ya disputó dos encuentros de amarillo en la campaña 23-24 a las órdenes de García Pimienta, volvió esta temporada tras un cesión con el Unionistas de Salamanca. Aunque ha estado convocado en los tres encuentros, aún no ha disfrutado de minutos en la presente campaña.

Las convocatorias

En el caso de Amatucci, la ausencia del mediocentro de Arezzo es más que significativa, ya que ha disputado los tres partidos de liga como titular, disputando 259 minutos. El italiano sigue quemando etapas con la azurra, después de defender la camiseta transalpina en sus categorías inferiores, tomando ahora la alternativa en la sub21 para medirse a Montenegro -5 de septiembre- y Macedonia del Norte -9 de septiembre- en dos compromisos importantes para el equipo dirigido por Silvio Baldini.

Por su parte, Edward Cedeño asume un papel más protagonistas en la selección panameña, que busca billete para el mundial en la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF, con sendos enfrentamientos ante Surinam -4 de septiembre- y Guatemala -8 de septiembre-. De hecho, el canalero ya ha disputado tres encuentros con la absoluta que dirige el español Thomas Christiansen.

Más largo será el recorrido de Pezzolesi con la sub19 española, que en el Pinatar Arena disputará tres encuentros: Países Bajos -ayer miércoles-, Inglaterra -sábado 6- y Ucrania -martes 9-.

En definitiva, un importante quebradero para los esquemas de Luis García, que buscará el triunfo ante un conjunto burgalés -domingo a las 15.15 horas- que recibirá a la UD también con el regusto amargo de la derrota sufrida en la última jornada ante el recién ascendido Andorra.