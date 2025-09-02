Las dudas de Horkas avivan el debate sucesorio en la portería de la UD

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Luis García abrió el melón en vísperas de la visita del Málaga al Gran Canaria. Lo que en muchos equipos es tabú eso de tocar la portería, puesto en el que, por norma general, hay un inquilino consolidado, parece que en la nueva UD sí puede registrar permutas. Y es que Dinko Horkas, que inició la campaña con galones, ha dejado dudas y errores en las tres primeras jornadas del campeonato, tanto por arriba como con los pies, lo que siembra incógnitas acerca de su continuidad. Sin ir más lejos, para la visita del próximo domingo al Real Burgos se barrunta por Barranco Seco la opción de que José Antonio Caro, suplente hasta ahora, tome el relevo y debute oficialmente después de que se anunciara su fichaje el pasado 11 de agosto.

«Soy un entrenador que, dependiendo del contexto o de lo que busquemos o necesitemos, decido. Tenemos la suerte de tener tres porteros magníficos que nos dan diferentes características y que a lo mejor un día os sorprendéis porque aparece otro portero que no es el que pensáis y ellos ya lo saben porque lo que digo aquí se lo digo a ellos antes que a vosotros y saben que, independientemente de que la portería muchas veces se reserva a un futbolista, yo estoy abierto a poder cambiar porque creo que tenemos tres grandes porteros», dijo a modo de advertencia el preparador asturiano al ser cuestionado al respecto. Se desconoce si ya entonces comenzaba a albergar dudas sobre la continuidad de Horkas.

Ampliar Caro, en el transcurso de una sesión preparatoria.

Pero si así era, tras el choque frente al Málaga los motivos se han doblado. Un balón regalado a un rival, tras un mal control con el pie, no costó otro gol en contra de milagro y, pese a que el disparo a la red de Rafa Rodríguez tuvo potencia y colocación, hay voces que discuten su colocación y el hecho de que no hiciera más por la distancia desde la que se produjo el remate que costó la derrota.

Antes, en la visita a Córdoba, una mala salida suya fue reparada por Clemente casi sobre la línea de gol. El partido iba, entonces, con el empate inicial y esa acción defensiva del aragonés evitó males mayores. Al final, al calor del 1-3, poco eco tuvo esa cantada, grosera e impropia del cancerbero balcánico.

Y en el anterior partido, el que abrió el campeonato frente al Andorra, Horkas volvió a estar en la foto con un centro tibio que casi acaba dentro por una desatención suya, además de no salir al balón centrado desde lejos, en acción de estrategia, que, tras dar en Barcia, acabó dentro y definió el 1-1 definitivo.

Bajón inesperado

Extraña esta sucesión de indecisiones en un portero que sí mostró sobriedad y empaque la temporada pasada, en la máxima categoría y cuando le tocó jugar por las ausencias de Cillessen. Entre Liga y Copa, el croata sumó 16 apariciones, con un nivel general más que notable, pese a que solo pudo mantener la portería a cero en dos ocasiones (0-7 al Ontiñena en el torno del ko y en el 1-0 al Atlético de Madrid en la que es, hasta el momento, la última victoria en casa). De hecho, nadie dudó en el club de sus poderes para ser uno de los ejes en el nuevo proyecto.

Con todo, ni la llegada de Adri Suárez desde la cantera del Villarreal llenó el ojo de García a la hora de meter competencia en la portería, de ahí que se reclutara, en la misma semana del inicio del calendario, a Caro. El arquero andaluz, que se doctoró precisamente en Burgos, con récord de imbatibilidad en Segunda, espera, paciente, su turno.

