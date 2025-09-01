Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Viera, durante el partido ante el Málaga. Cober

¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?

Fútbol ·

El próximo domingo visita al Burgos, en partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:04

Después del palo que supuso la derrota ante el Málaga en el Estadio de Gran Canaria (0-1), la UD ya mira al frente con el propósito de enmendar su trayectoria y volver a sumar puntos y sensaciones positivas. El próximo compromiso de su calendario, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion, le llevará a visitar al Burgos en El Plantío.

El encuentro se disputará el próximo domingo 7 de septiembre, a partir de las 15.15 horas y será retransmitido en directo por el canal LaLiga Hypermotion. Además, como es habitual CANARIAS7.es ofrecerá la mejor previa desde una hora antes así como el minuto a minuto con todos los detalles que depare el choque.

