La estrategia perfecta con Kirian

Sin haber logrado el ascenso a Primera, apenas unos días antes de que se certificara el éxito ante el Alavés, la UD anunció la renovación hasta 2026 de Kirian Rodríguez. Fue un movimiento sorpresivo el de 25 de mayo de 2023 porque, con el foco puesto en la competición y el trascendental partido que se disputaba esa misma semana, no se esperaba esta maniobra que, de igual manera, fue muy celebrada y que hoy, con el, mediocentro tinerfeño convertido en un coloso, cobra un valor estratégico indudable.

Porque Kirian no ha dejado de multiplicar su valor de mercado desde que arrancó el curso (en el baremo de Transfermarkt pasó de 0,8 millones de euros a 2,5 en apenas trece jornadas y subiendo) y está en el escaparate de la selección española, palabras mayores cuando en su demarcación tiene a figuras de la talla de Rodri o Pedri, entre otros.

A sus 27 años y un camino de obstáculos ya superados, reacio como es a que continuamente se le recuerde su lucha ganada al cáncer, la plenitud profesional alcanzada le ha convertido en uno de los jugadores del campeonato. Cinco goles, ninguno de penalti, terminan por dar lustre a su rendimiento, diferencial como ningún otro y al que suma una capitanía ejemplar: en el campo todos le buscan y fuera, lo mismo se dirige a los aficionados para pedir unión o se apunta a una convocatoria estando sancionado y para hacer piña, como sucedió en el viaje a Bilbao justo antes del parón navideño.

Con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros y varios clubes muy pendientes de sus evoluciones, se ha hablado con especial insistencia del Real Betis, el futuro de Kirian pasa por la UD gracias a la anticipación que tuvo Miguel Ángel Ramírez atando a un valor patrimonial cuando no todo eran certidumbres.

A saber: en el momento de la prolongación por tres temporadas de su contrato, Kirian acababa de reaparecer tras su larga baja por enfermedad y apenas sumaba 266 minutos repartidos en cuatro partidos. Ese era su bagaje en toda la temporada 2022-23. A la incógnita de su rendimiento se añadía que, entonces, tampoco estaba el ascenso garantizado, pues quedaba jugar un encuentro.

Intercambio tenso de pareceres

Por si fuera poco, días antes de que presidente y futbolista escenificaran el acuerdo con un apretón de manos se produjeron declaraciones por ambas partes. Kirian, cuya vinculación laboral finalizaba en junio, se refería en estos términos a su futuro: «Hemos hablado con el club, estamos intentando llegar a un acuerdo. Hace más de un mes que le trasladé mi intención, mi propuesta, estamos ahí debatiendo qué pasa o qué no pasa. Hay una intención bastante buena entre ambos y ahora está la pelota en el tejado de ellos».

Y añadía, a propósito del interés del Tenerife, que tenía «buena amistad» con Mauro Pérez, recién llegado como director deportivo y quien quiso llevarlo al Lugo cuando no tenía protagonismo en la UD.

Y, cuestionado al respecto, Miguel Ángel Ramírez, cuestionado por el asunto, también evidenció cierta tirantez: «Para no estar engañando a nadie: Kirian es un jugador que nos interesa y, si él quiere, seguirá y, si no, le desearemos lo mejor, pero ahora mismo para nosotros lo prioritario no es Kirian, ni ningún jugador que acabe contrato, lo importante es darlo todo porque quedan cuatro jornadas y estamos a tiempo de conseguir el ascenso directo».

Al final, el interés mutuo por seguir en el mismo camino precipitó los acontecimientos. Y, con la perspectiva del tiempo, el acierto bilateral no ha podido ser mayor. La UD luce palmito en Primera y llena su estadio por la propuesta de fútbol que ofrece, en la que los resultados acompañan de igual manera hasta el punto de tener la permanencia casi cubierta en pleno mes de enero. Y Kirian es el líder absoluto del grupo. Solo se perdió un partido, en San Mamés por sanción, y jornada a jornada derrama talento y prestancia a partes iguales.

Ahora todos aplauden una alianza que surgió en momentos en los que los interrogantes sepultaban las respuestas.