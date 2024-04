La UD entra en abril con todas las incógnitas abiertas con Pimienta

La UD ha entrado en abril, a menos de dos meses ya para la conclusión del campeonato, sin novedad alguna en lo que respecta a la continuidad de García Pimienta, con contrato («firmado», tal y como él mismo especificó) hasta junio de 2025. En apariencia no debería haber inquietud alguna en virtud del acuerdo rubricado, pero, tal y como ha trascendido, en el mismo hay una cláusula por la cual las partes quedarían liberadas de este compromiso si, de algunas de las partes, se activara unilateralmente. Hay que recordar que el anuncio de la ampliación del vínculo del preparador catalán se produjo el pasado mes de octubre, en pleno conflicto abierto con Jonathan Viera y, mediante el cual, el club se posicionó de su parte hasta el punto de acabar rescindiendo al que era capitán y emblema del proyecto.

Ese contexto, con la temporada recién empezada y muchos interrogantes por resolver, como el de la permanencia, mayormente, mediatizó un pacto en el que se incluyó una vía de escape sin penalización alguna y que era, a la luz del gran campeonato realizado, adquiere una dimensión impensable. Porque Pimienta, cotizadísimo, maneja otras opciones profesionales que, en el aspecto económico, son inalcanzable en Pío XII.

Además, se desliza que su decisión de futuro podría no estar motivada únicamente por aspectos pecuniarios y atendería a cuestiones relacionadas al proyecto y capacidad de desarrollo del mismo. En este sentido, tendría colmadas sus expectativas después de lograr, en poco más de dos años, su ascenso y estabilización en la máxima categoría.

Desde el club se filtran posturas optimistas y menos positivas al respecto. Desde el vestuario es más perceptible esa diversidad de pareceres, con futbolistas que dan por seguro que el míster no se mueve y, en la misma proporción, otros que intuyen señales de lo contrario. Y en la dirigencia, todo son palabras medidas. Miguel Ángel Ramírez, presidente, y Luis Helguera, director deportivo, tratan el asunto con la delicadeza que requiere. Ambos sobrellevan la espera con temple, confiando en que el desenlace sea el que marca la lógica del contrato vigente. «No debería haber ningún problema», expuso Helguera la última vez que se pronunció.

De fondo subyace el temor de que el entrenador haga el movimiento que no hará la UD, esto es, hacer uso de ese derecho a elegir destino. Si de la entidad dependiera, no habría nuevo inquilino en el banquillo dado el nivel de satisfacción con Pimienta, cuya labor, además, sostienen de manera indiscutible los resultados.

Con todo, no se olvidan las dificultades extremas que se dieron el verano pasado para retenerle, pese a los ecos exitosos del ascenso a Primera, y eso pone sobre aviso de lo que puede venir ahora. Ya entonces se temió la marcha del técnico y, como sucede actualmente, todas las vías están abiertas.

Futuro en marcha

Mientras se ha avanzado en materia de fichajes para el curso 2024-24 (Manu Fuster o Viti se dan por hechos) y también se han oficializado renovaciones (Kirian o Álex Suárez), flota la incógnita con lo que sucederá con el jefe del vestuario que, además, se ha rodeado de su propio cuerpo de auxiliares (Álex García como segundo y Albert Peris como tercero), lo que provocaría un efecto dominó en caso de salida.

Eso sí, también se dice en la UD que la falta de noticias es la mejor noticia, valga la redundancia y, con García Pimienta en apariencia conforme con lo que hay y habrá (ya dijo que se cuenta con su opinión en la lista de incorporaciones), el avance del calendario puede ser un aliado en el propósito de que enraice. Es más una impresión que una certeza.

Lista de futuribles

En el deber de Luis Helguera está el tener un listado de entrenadores que den el perfil para ser candidatos al banquillo de la UD y, en efecto, el ejecutivo tiene varias opciones, jerarquizadas y definidas, por si hubiera que acometer esta operación. Hay una amplia oferta en este gremio y se dispondría, llegado el caso, de suficiente margen de maniobra para suplir la figura de García Pimienta. El atractivo del club, en Primera, con una economía saneada e instalaciones a la vanguardia, suponen un plus añadido que juega a favor de los intereses propios. No habría problema, en suma, en materializar este movimiento aunque con el inevitable condicionante de la herencia y legado de un profesional que no paró de cumplir objetivos.