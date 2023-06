En la UD dan por perdido a García Pimienta: «Se va»

El técnico no acepta la última oferta de renovación, que le dobla su salario, y así lo ha comunicado a la entidad

«García Pimienta no acepta la última oferta de renovación y se va». El mensaje desde la dirigencia de la UD Las Palmas no puede ser más rotundo a propósito del futuro del entrenador, a quien en las últimas horas se le trasladó una propuesta que rondaba el millón de euros (a repartir con Álex García, su segundo) y que, a tenor de su respuesta negativa, no colma sus expectativas.