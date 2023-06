La UD le dobla el sueldo a Pimienta para que siga

Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, y Luis Helguera, director deportivo del club, han trasladado en las últimas horas una oferta al agente de García Pimienta mediante la que le plantean la renovación del técnico y su ayudante, Álex García, por el doble de las cantidades estipuladas en el contrato de la temporada recién finalizaba. El montante se aproxima al millón de euros y desde el club se entiende que es una propuesta sustancial y proporcionada.

Además, tanto Viñayo como Helguera, que están llevando el peso de las negociaciones en este frente, esperan contestación en los próximos días hasta el punto de que la rueda de prensa del presidente del próximo viernes, en la que además de analizar la temporada dará detalles de la campaña de abonados, terminará por esclarecer si el técnico termina aceptando y rubrica su nuevo contrato o, por el contrario, no hay acuerdo. En principio se mantiene la fórmula de vinculación corta de una temporada más otra sujeta al cumplimiento de objetivos. En Pío XII se manejan los dos escenarios, tanto si se obtiene la respuesta afirmativa como si no, algo que forma parte de este negocio.

En la UD no hay prisas aunque tampoco quieren alargar más un asunto en el que no se preveían estas dilaciones. La opción prioritaria sigue siendo retener al entrenador que devolvió a Primera al equipo tras cinco años de ausencia, pero también hay activado un plan B por todo se tuerce. Y es que, pese a la declaración de intenciones de las partes, con el presidente dando por sentado que el técnico continuaría bajo la fórmula de un año más y otro opciones y el propio Pimienta pregonando que no tiene otra motivación que la de seguir, todavía no hay consenso.

El gesto de Ramírez de anunciar la oferta de renovación antes de que se produjese el ascenso («Pimienta será muy válido para nosotros tanto en una como en otra categoría» dijo a principios de mayo el mandatario) ya era un indicativo de que las preferencias de la entidad pasaban por la línea continuista de un trabajo bien hecho, avalado por los resultados y que no necesitaba el refrendo del salto a Primera para determinar su balance final.

Con la competición en marcha, las partes se emplazaron a concretar detalles una vez que el calendario concluyera, escenario que se da ahora sin que, hasta la fecha, se hayan producido novedades tangibles. Palabras, intenciones y elogios cruzados pero sin que se aborde el movimiento capital de redactar los documentos y firmarlos para que el compromiso sea formal y evite más especulaciones.

Pimienta está descansando en Barcelona pendiente de todas las negociaciones y al corriente de las últimas novedades. El presidente también se ha tomado una pequeña tregua si bien mantiene hilo directo con sus ejecutivos de confianza y con el propósito de avanzar en la planificación del próximo curso. Y resolver la incógnita ahora abierta del banquillo es la carpeta principal de las que hay abiertas. Se sabe que hay pretendientes para el técnico. Se contaba con ello. Y también con que sea fiel a su palabra.