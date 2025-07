Kevin Fontecha Pérez Marbella (enviado especial) Domingo, 20 de julio 2025, 12:46 Comenta Compartir

No necesita carta de presentación Jonathan Viera. Por calidad nadie le puede discutir nada, tampoco en términos de liderazgo y ambición. El capitán afronta su quinta etapa en la UD Las Palmas con la misma ilusión que tenía cuando jugaba en el filial y dio el salto al primer equipo con Paco Jémez. No se esconde ante las críticas de los aficionados que cuestionan su lealtad por irse y volver en varias ocasiones. El de La Feria es de esos que da la cara. Pimienta, Kirian, Jesé, el brazalete, su relación con Ramírez…

-En su despedida fue muy claro y cerró su historia con la UD. ¿Qué cambia para que haya una quinta etapa?

-Por todo lo que había pasado lo pensaba así. Al final es el desgaste de tantos años, de tanto tiempo. Es normal que las relaciones se desgasten, aunque vayan bien las cosas. Yo pensaba que era el momento de dar paso a esta generación que está viniendo. Ahora, tanto el club como yo hemos visto que hay un proceso de cambio que no va a ser fácil. Creo que era un buen momento para volver y que esta historia acabara como merecía.

-Cuando habla de relaciones desgastadas, ¿lo dice por Pimienta, el club o por quién?

-Son muchas cosas. La exigencia desgasta mucho. No solo a mí, el día a día desgasta. A los fisios, médicos, entrenadores y hasta a la afición. A la afición le gusta ver caras nuevas. Este año y medio fuera me ha servido mucho. Necesitaba un respiro. Siempre que he estado aquí la exigencia ha sido muy grande, el foco siempre ha estado sobre mí. Como si solo tuviera que resolver yo todos los problemas. A mí siempre me ha gustado esa exigencia eh, pero con el paso de los años desgasta demasiado.

-El conflicto con Pimienta fue el detonante para que se marchase del club. Ahora, con perspectiva y más en frío, ¿ha hablado con él?

-No. Creo que tampoco venía al caso. Él siguió su vida y su carrera. Y yo hice lo mismo. No tenemos nada que hablar. Que le vaya muy bien. Esa etapa se cerró y se quedó en el pasado.

-En el Johor coincidió con Jesé Rodríguez, al que también se le ha cerrado la puerta como a usted. Pero usted está aquí. ¿Le abriría las puertas?

-Jesé me parece un futbolista espectacular. Nadie puede dudar de su talento. Un jugador que jugado en el Real Madrid… Evidentemente pasan los años y la gente te mira de otra manera. ¿Podrá o no podrá con la exigencia? Jesé, Roque… Son jugadores que siempre tendría en mi equipo.

-Ramírez siempre ha dicho que son amigos íntimos. ¿Ha sido pieza clave para su vuelta?

-El 'presi' siempre ha querido que yo juegue en Las Palmas. Desde los 17 años en la primera reunión que tuvimos. Quería que volviera. Y lo que dijo está bien, que tenía su equipo de trabajo y que tomarían las decisiones.

-Hay cierto resquemor del aficionado tras sus idas y venidas. ¿Entiende ese hastío?

-Claro que lo entiendo. Entiendo todas las opiniones. Lógicamente creo que la primera vez que me fui, lo hice a un equipo Champions, el Valencia, y dejé aquí tres millones de euros. Luego me fui a China y dejé 27 kilos. Volví cedido para jugar tres meses lesionados y jugué. En la última etapa, por todo lo que pasó, era insostenible jugar. Iba a hacer daño a todos: club, compañeros y a mí mismo. Fue la mejor decisión. Si hay alguien que siempre que ha estado aquí lo ha dado todo he sido yo. Si hay alguien que se ha ido dejando muchísimo dinero al club he sido yo. Entiendo las opiniones. Respeto al que ya no me ve, es lógico. Y mientras más años siga cumpliendo menos me verá. Las notas, al final del año.