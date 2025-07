Sergio Barcia repasa cómo está siendo su fichaje por la UD Las Palmas y no esconde sus ganas de quedarse más allá de esta temporada

Kevin Fontecha Pérez Marbella (enviado especial) Viernes, 18 de julio 2025, 14:23

Serio e imponente, Sergio Barcia (31/12/2000) se acerca para comenzar la entrevista. Pero antes, unas fotos y un vídeo. «Yo no soy fotógrafo, no prometo nada», le dice un servidor. Yahí el gallego enseña su primera sonrisa. Algo tímida pero sincera. Roto el hielo, y tras su primer partido amistoso con la UD Las Palmas, el de Vigo deja claro que lucir el amarillo siempre fue su primera opción, que está deseando defender este escudo en el Gran Canaria y que le gusta, en el buen sentido de la palabra, ser expeditivo. Un tipo duro que maneja la pelota con pincel y que entiende a las mil maravillas el fútbol de asociación, aunque tiene muy presente que su misión es defender a los delanteros rivales.

–En su primer partido amistoso se le escuchó bien. No paraba de gritar, mandar y ordenar. Parece que lleve tiempo ya en la UD. ¿Ese liderazgo se lleva dentro?

–Es algo que llevo teniendo desde pequeño y que siempre se me ha exigido. Creo que en la posición de central se pide bastante y se necesita. A mí me gusta, me obliga a estar concentrado y muy metido en el partido para ayudar también a la gente de detrás hacia adelante, que es lo importante.

–Tal vez el aficionado que no le conociera se extrañó viendo cómo saca el balón jugado desde atrás. Es expeditivo, fuerte, pero también aseado.

–Es un punto que se me puede dar bien, pero yo intento hacer lo que me pide el míster y ayudar al equipo en esas cosas.

–¿Y cómo puede ayudar al míster? ¿Qué le ha pedido en estos primeros días?

–Sobre todo eso, que mande desde atrás. Que ayude a estar compactos, que estemos juntitos y que cubramos las líneas. Que seamos sólidos defensivamente y que ayudemos desde nuestra posición al compañero de al lado.

–Austed el modelo de la UD no le debe resultar lejano. Viene del Celta de Vigo, que este curso recién acabado ha hecho una fenomenal temporada con gente de la casa y con un Giráldez al que conoce bien. ¿Ve ciertas similitudes con Las Palmas?

–Puede haberlas. Evidentemente son dos clubes totalmente distintos. De regiones distintas. Pero los chicos que vienen desde abajo están sumando y aportando al grupo, que es lo importante en estos momentos.

–Por muy poco tiempo no cuajó su camada para llegar y ser importante en el Celta. La apuesta fuerte por la cantera vino un poco más tarde. Ahora tienen más oportunidades.

–Nunca se sabe, el futuro es incierto. Siempre me alegraré por Claudio Giráldez, por el cuerpo técnico y por todos mis compañeros, que son amigos míos. Estoy muy contento por cómo le están yendo las cosas al club y a ellos, claro.

–Creció e hizo un año espectacular en Miranda de Ebro. ¿Qué tiene el Mirandés que todo jugador joven que pasa por allí dispara su carrera?

–Es un club que apuesta cada año por gente joven, dándole la oportunidad. Yen otros clubes siempre suele costar un poco más. El Mirandés es un club muy familiar, la gente de allí apoya mucho. El año que estuve sentí mucho apoyo, incluso en las épocas más bajas. Es un destino muy bueno para la gente joven.

Ampliar Barcia posa antes de comenzar la entrevista. K.F.P.

–Ahí se consolidó, lo que luego le hizo mudarse a Varsovia para jugar en el Legia, donde no le fueron tan bien las cosas.

–Ese año jugué bastante, creo que fueron, si no recuerdo mal, unos 40 partidos. Fue un año de consolidarme en una categoría muy exigente. Luego me fui a Polonia y las cosas no salieron como yo pensaba, pero el pasaso es pasado y lo importante es que ahora estoy aquí. Estoy contento de estar con todos vosotros y espero que podamos disfrutar todos juntos, tanto club como afición.

–Su pareja es de Fuerteventura y usted ya se ha declarado enamorado de las islas. ¿Cuánto peso ha tenido esto en su decisión de llegar a la UD?

–Como he dicho ya, yo tenía claro que quería estar aquí. Desde un principio. Sí que es verdad que las cosas tardaron un poco más de lo que yo quería. Pero lo importante es eso. Estoy aquí. Contento. Mi pareja, en este caso, también está contenta por mí y por estar en un gran sitio, que todos sabemos lo bonita que es esta isla y lo bien que se vive aquí. Pero lo que está claro es que yo vengo a ayudar al club y a cumplir los objetivos. Ese es el principal cometido. Si luego puedo conocer y disfrutar la isla mucho más, pues que sea ganando partidos.

–Cesión con opción de compra que no ha trascendido de cuánto es la cantidad. No sé si puede darnos las cifras y si le gustaría que se ejecutase para quedarse aquí no solo una temporada.

–La verdad es que no lo sé. Sé que hay una opción de compra, pero no sé los números. A mí sí que me gustaría. Sobre todo hacer un buen año, solo llevamos un partido amistoso y esto es una temporada muy larga. En Segunda son muchos partidos en los que hay meses en los que debes estar muy fuerte mentalmente. Es muy exigente esta categoría. Primero, hacer un buen año. Ayudar al club y cumplir los objetivos. ¿Quedarme? Si puedo, claro, yo estaría muy contento si así fuera.

–En Gijón daban por hecha su llegada al Sporting. ¿Pesó que usted quisiera estar hoy aquí?

–No estaba muy puesto, al final llevaba desde el 15 de junio en Polonia de pretemporada. Yo llevo ya un mes de pretemporada (ríe). Nos fuimos a Austria y demás y estaba bastante desconectado. Sé que había otras opciones, pero yo la que más ganas tenía de que saliera era la de Las Palmas. Ni sé cuáles ni cómo eran las otras.