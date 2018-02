«En Bilbao hay que jugar con personalidad»

Desconfía Paco Jémez de la situación del Athletic, con una trayectoria irregular esta temporada, y aboga por jugar con «personalidad y carácter» para conseguir un resultado positivo que haga a la Unión Deportiva seguir prosperando en la clasificación. «No me interesa como está el Athletic en estos momentos. Puede funcionar mejor o peor, pero tiene muy buenos jugadores y es un equipo muy competitivo. Es un equipo que tiene un poderío físico espectacular, con una gran afición, y en un marco incomparable para jugar. No podemos ir a San Mamés creyendo que ellos están en mal momento. Hay que jugar con carácter y personalidad para ganar», aseveró el técnico cordobés.

La zaga, clave

La mejoría defensiva es una de las claves para puntuar en Bilbao. «Dejar la portería a cero no es fácil. Venimos de una victoria por la mínima ante el Málaga, y empatar o perder en Bilbao sería casi lo mismo y a lo mejor no nos puede valer en la clasificación. Es un reto para nosotros sumar dos victorias consecutivas porque hace mucho tiempo que no lo hace este equipo», dijo Jémez, que en la zaga recupera a Pedro Bigas tras su lesión de rodilla. «Si decido que esté en el once, lo veo para que aguante los noventa minutos», aseguró, lamentando al tiempo, las pocas sesiones de trabajo tras el duelo del lunes ante el Málaga.

«No somos el Athletic, pero tenemos otras virtudes»

«No nos dio tiempo para poder entrenar fuerte y tener muchas sesiones de trabajo, pero sí que hemos visto vídeos de situaciones puntuales de defensa. Hace unos días decía que las victorias hacen obviar los errores, pero el triunfo no lo puede sepultar un resultado. No por haber ganado al Málaga hicimos todo bien», advierte Jémez, que no teme la fortaleza física del oponente. «Cada equipo tiene sus características. No somos el Athletic en el aspecto físico. Es otra forma de componer una plantilla. No podemos competir en lo que el Athletic es muy bueno. Tendrás que hacer cosas con las que podrás ganar. Ellos con el balón hacen una cosa y nosotros, otras. Yo a mis futbolistas les voy a pedir el máximo de lo que podemos hacer según nuestras virtudes».

¿Otro refuerzo?

Sobre la posible incorporación del delantero internacional Imoh Ezekiel, que ayer aterrizó en Gran Canaria y podría haber pasado el reconocimiento médico con el club, Jémez negó conocer tal posibilidad. «No leo ni veo nada, no conozco es noticia. Y si no conociese lo que hace el club no tendría sentido que estuviese aquí», zanjó el técnico.

Vuelve Pedro Bigas