El mercado invernal como salvavidas

El último fiasco de la UD obliga a tomar medidas y, pese a que Herrera ha insistido ya en varias ocasiones que los fichajes los tiene en el filial, Las Palmas sí acudirá al mercado invernal en busca de la pócima mágica que ayude a revertir una situación que, a día de hoy, es nefasta. Los nueve encuentros consecutivos sin vencer dejan abierta una herida que se sigue prolongando en el tiempo. Ni el casi total cambio de plantilla tras el descenso ha ayudado a una Unión Deportiva que sigue depresiva. Hay futbolistas con un gran cartel, a los que se trajo para que fueran protagonistas y colaboradores especiales en la pelea por el ascenso, que no están justificando su sueldo. Errores de alevines, agujeros en la retaguardia, falta de implicación por momentos, individualidades por doquier y un sinfín de defectos que parecen no tener fin. La goleada del Córdoba, que era penúltimo clasificado, acentúa aún más las debilidades de una plantilla que se empeña en poner la alfombra roja fuera de casa y que, además, no es capaz de ser contundente en el Gran Canaria.

Tras el pobre bagaje de Herrera desde su retorno (dos puntos de 12 posibles), tanto presidente como entrenador llegaron a la conclusión de la necesidad de fichar en enero. Pero, para ello primero habrá que dejar salir y Toni Otero, secretario técnico del conjunto isleño, ya está en la labor. Habrá movimientos en todas las líneas, salvo en la portería, donde el rendimiento de Raúl Fernández y Nauzet Pérez es positivo. Futbolistas con menos minutos, como es el caso de Diego Parras, Martín Mantovani, Pekhart o Hadi Sacko podrían tener que buscar acomodo en otro hogar.

El caso del canterano es el más especial. En pretemporada se ganó a pulso su sitio y, con un Álvaro Lemos que ha sido la grata sorpresa de este curso, no ha podido disfrutar de ninguna oportunidad en la categoría de plata del fútbol español. La tuvo en Copa del Rey ante el Majadahonda y el equipo fue un despropósito. En el club siguen confiando en él y consideran que no sería positivo para ninguna de las partes frenar el progreso de Parras, por lo que deberá disputar minutos en otra escuadra.

El zaguero argentino Mantovani, por su parte, desde su lesión en la preparación estival ha contado más bien poco, tanto para Jiménez como para Paco Herrera. Otro caso singular es el del extremo Sacko. Está cedido por el Leeds y la UD podría terminar su préstamo para aligerar la plantilla y que así pueda haber una ficha libre. Su aportación ha sido residual y, cuando ha disputado minutos, no ha demostrado absolutamente nada.

Lo mismo pasa con Pekhart que, pese a que se estrenó como goleador con Herrera ya a los mandos, no ha terminado de justificar su fichaje. Además, fue una petición expresa del antiguo técnico y, ya sin Jiménez, Las Palmas podría buscar otro perfil de delantero. El checo, lesionado, no aporta competencia a Rubén, Araujo ni a Mir.

Con respecto a este último, el punta murciano, que está cedido por los Wolves, no se descarta su salida pese a que siempre ha rendido sobre el verde. Rafa Mir no termina de sonreír de amarillo al ser actor secundario cuando sus actuaciones han valido para demostrar que podría ser protagonista directo en cualquier otro equipo de Segunda.

Lo que está claro es que con lo que hay no basta y habrá movimientos en todas las líneas del equipo salvo en la portería. La situación es la que es y, con el ascenso cada día que pasa mucho más lejos, Ramírez y Otero afinarán el ojo para traer a profesionales que garanticen las victorias que no está encontrando la Unión Deportiva desde el pasado 20 de octubre, cuando se derrotó al Numancia en casa.

Con todo, se espera que haya movimientos con el objetivo claro de revertir la desastrosa dinámica del equipo. Eso sí, para que entren nuevos futbolistas tendrán que salir otros. Podría incluso haber sorpresas. Otero ya calibra el punto de mira.