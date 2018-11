Los deberes pendientes de Herrera

La goleada sufrida en el Ramón de Carranza tan solo puso en relieve los problemas de esta UD Las Palmas. Unos deberes que tiene que resolver Paco Herrera cuanto antes si no quiere seguir viendo cómo la distancia con los puestos de ascenso directo se sigue incrementando. La temporada no acaba en diciembre, ni mucho menos, pero que a estas alturas los amarillos sean octavos en la tabla clasificatoria es inconcebible. Es por ello que el entrenador catalán tiene que trazar sus líneas maestras para batirse en duelo ante el Oviedo este domingo en el recinto de Siete Palmas. Hay que dejar los tres puntos en la isla sea como sea. No puede haber más tropiezos.

Y entre sus principales cuestiones a resolver se encuentra el equilibrio entre el ataque y la defensa. En Cádiz, pese a que el equipo tocó más, se naufragó de manera rotunda. El tridente ofensivo, con Tana por detrás, obligó a Javi Castellano y a David Timor a multiplicarse, con el desgaste físico que eso conlleva. El hueco entre los hombres más ofensivos y los zagueros provocó que la sala de máquinas andaluza ganara la partida de manera continua. El fútbol del cuadro isleño fue plano e inerte. Mucho toque, pero poca profundidad.

Así pues, Herrera deberá plantearse la opción de alinear al tridente y prescindir de los extremos. Pese a que Araujo y Rafa Mir estén pegados a la línea de cal, ninguno se caracteriza por ser jugador de banda. Sí los tiene en el banquillo el preparador catalán. Fidel Chaves y Danny Blum son opciones reales. Sobre todo si se quiere mantener a Tana de inicio. El malabarista de San Cristóbal, según palabras del propio técnico, es indiscutible hasta que demuestre lo contrario. Aquí es donde todas las miradas se centran en Mir. El ariete murciano ha sido siempre el cambio fácil, tanto para Manolo Jiménez como para Herrera el otro día en Cádiz.

Extremos, tridente, Tana o reforzar el centro del campo para frenar la sangría defensiva. Los cuatro goles encajados obligan a poner el cerrojo. Y para ello hay que establecer las prioridades.

Asimismo, otro tema que trae de cabeza a Herrera es la propia retaguardia. Mantovani y Deivid no tuvieron su mejor actuación el pasado sábado. El que volverá, tras cumplir sanción, será Juan Cala. Luego habrá que ver si David García llega al encuentro y si ocupa la posición de central o la de lateral derecho tras la baja de Álvaro Lemos por acumulación de cartulinas amarillas. Herrera deberá decidir si le otorga a Diego Parras la oportunidad que lleva esperando desde que se le dio ficha con la primera plantilla. De momento, el canterano tan solo ha jugado en Copa del Rey y todavía no ha debutado en Segunda División. Con todo, el hueco en el carril derecho le abre la puerta de par en par. Ahora deberá elegir Herrera. Por un lado, la consistencia y la experiencia de David García -si llega al choque en plenas condiciones-, manteniendo a Deivid o Mantovani en el eje de la zaga, o darle la alternativa a un Parras que tiene hambre para comerse el campo ante el Oviedo.

Todavía tiene tiempo y solo lleva una semana, pero por desgracia Las Palmas no se puede permitir ya más tropiezos. Los de arriba se escapan y hay que espantar una crisis en la que ya se encadenan nueve partidos en los que tan solo se ha logrado un escaso triunfo. Con todo, Herrera deberá dar un giro de timón.