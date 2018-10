A Jiménez no le van las rotaciones

Lemos, Cala y David García no ofrecen dudas en defensa. Y desde que llegó De la Bella, la presencia del lateral catalán tampoco se discute. Jiménez ve en su retaguardia el sustento principal de una idea de juego que se construye desde atrás. Y este pensamiento ha llevado al ostracismo más absoluto a Deivid y a Parras.

Obviando el tema de la portería, donde Raúl Fernández ha evidenciado que no tiene competencia y se ha erigido como uno de los jugadores más destacados en este inicio de competición, la línea ofensiva es la única donde han entrado en escena las rotaciones. De resto, los cambios han llegado solo por obligación.

Ya lo avisó Manolo Jiménez después de la eliminación en la Copa del Rey: «A más de uno se le va a hacer larga la temporada, a partir de ahora el que se aburra que se compre un libro, que se vaya al cine o que se ponga a comer pipas». La vida de los actores secundarios va a ser complicada. El club aplaudía la gran plantilla confeccionada para acometer el ascenso a Primera, pero el técnico amarillo no parece que vaya a exprimir esta ventaja. Al menos ,mientras sus hombres de confianza se mantengan sanos.

Sin debutar

Ninguno de los dos han debutado en Liga, y ya en la última jornada ambos vieron el partido ante el Alcorcón desde la grada. Lo del canterano es un hecho que se viene dando desde el inicio de competición, pero en esta última cita sorprendió la ausencia del ex del Valladolid, y más cuando no había ningún otro central en el banco.

Con Mantovani ocurre otro tanto de lo mismo. El argentino solo ha sido titular en un partido, y fue en el intento fallido de defensa de cinco en La Romareda. Es cierto que las lesiones no le han acompañado y que no ha podido estar a disposición del técnico en varios tramos por culpa de percances físicos, pero no parece que termine de convencer al profesional del Arahal.