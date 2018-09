Los secundarios quieren la Copa

Se trata de una defensa inédita que tendrá que parar las acometidas de un modesto Rayo Majadahonda que también hará muchas rotaciones. Y tiene motivos el equipo madrileño, no en vano tuvo que jugar el lunes ante el Lugo la cuarta jornada, encuentro que le sirvió para lograr su segunda victoria consecutiva -la primera de su historia como local en Segunda División-. Llega, por lo tanto, con tres días menos de descanso que el representativo en estos sesentaicuatroavos de final de la Copa del Rey. Asunto por el que se quejó amargamente su técnico, Antonio Iriondo, y con razón: «Es una situación desigual, pero tengo 25 jugadores y si no juegan unos, lo harán otro. Iremos a ganar el partido», advirtió el profesional nacido en Moscú, alertando de que irán a por todas sin nada que perder y mucho que ganar.

En estas rotaciones se espera el regreso de Benito Ramírez al Estadio Gran Canaria. El canterano, que se encuentra cedido en el conjunto de la capital, todavía no ha debutado con el Rayo Majadahonda, por lo que podría tener un estreno muy especial ante sus excompañeros. De momento está ante su primera convocatoria. De resto, se espera a un equipo plagado de suplentes que en solo tres días tendrá que volar a Granada para el siguiente compromiso liguero. Enzo Zidane (hijo de Zinedine Zidane), Héctor Verdés o Fede Varela son algunos de los nombres más destacados del recién ascendido.

El favoritismo, por lo tanto, recaerá de manera clara en los locales, cuyos cambios en el once inicial con respecto al equipo que goleó al Nástic no se limitarán a la portería y la defensa. En el centro del campo entrarán futbolistas como Javi Castellano y Christian Rivera, mientras que en la delantera se le dará descanso a un Rubén Castro que ha jugado todos los minutos hasta ahora, por lo que Danny Blum y Tomás Pekhart podrán vivir su primera titularidad con la camiseta amarilla.

No habrá margen de error puesto que la eliminatoria se disputará a partido único y tampoco se admitirá un tropiezo que conlleve un abandono de la Copa tan prematuro. Además de las posibilidades económicas y los beneficios deportivos que conllevarían seguir adelante, es importante el prestigio del escudo. Y éste se vería dañado muy seriamente si se cae ante los suplentes de uno de los conjuntos con menos presupuesto de la categoría. Pero este equipo todavía no ha dado síntomas como para ponerse en lo peor, así que los valientes que acudan al recinto de Siete Palmas -la hora, el día y el rival auguran una pobre entrada- no tienen porque temer una debacle de una Unión Deportiva que aún no sabe lo que es perder esta temporada.

Pero aunque en un principio pueda dar la impresión de trámite, de ser una cita sencilla que molesta en medio de la competición regular, el compromiso es más importante de lo que parece. A los teóricos actores secundarios les llega el momento de dar un paso adelante y llamar a la puerta de Jiménez. Postularse como alternativas reales a los titulares y causar buena impresión para ganarse un puesto en la Liga. Hay alicientes más que suficientes y un rival que aunque modesto, tiene las ideas claras. Hay partido.