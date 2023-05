Dudas con Pinchi: Pimienta quiere verle

La gran campaña deÓscar Pinchi en el Mirandés siembra ciertas dudas, tanto en la dirección deportiva como en el propio entrenador. García Pimienta, que abiertamente confesó en sala de prensa que «había sido injusto» con el gallego por su falta de oportunidades como amarillo, medita qué hacer con el futbolista. Le resta un año de contrato, viene de jugar 38 partidos, anotar seis goles y regalar tres asistencias. Números que, sumados a sus buenas actuaciones, podrían hacer que el atacante inicie la pretemporada con Las Palmas.

La consigna estaba clara en caso de no haber logrado el ascenso, pero el hecho de subir a Primera División cambia un poco las tornas. Se consideraba que Pinchi tenía sitio si los amarillos no accedían a la máxima categoría. Ahora hay más dudas. Pero aun así, García Pimienta quiere verle en pretemporada. El entrenador siempre ha sido justo con la meritocracia y es consciente de que Óscar ha hecho méritos suficientes para tener su oportunidad. Eso siempre y cuando no llegue alguna oferta por él.

Son varios los clubes que le tienen en mente para la campaña 2023-24, incluso equipos que quieren aspirar a subir y que tendrán como objetivo el ascenso. Es por ello que Las Palmas también escuchará ofertas por el futbolista que, en su momento, pidió Pepe Mel para la escuadra isleña. De hecho, fue con el madrileño con quien debutó en Primera en el Deportivo de La Coruña.

Indiscutible en el Mirandés, pues solo se perdió las cuatro primeras jornadas y luego lo jugó absolutamente todo, Pinchi acumuló 38 jornadas consecutivas teniendo minutos y en 32 fue titular. Además lo hizo en un Mirandés que consiguió su objetivo de permanencia sin complicación alguna y que incluso pudo soñar, por momentos, con meterse en la pelea por la promoción de ascenso. Al final, y luego de caer posiciones por la tranquilidad de haberse salvado, cerró el curso en la decimosexta plaza, ocho puntos por encima de la Ponferradina, que bajó a Primera RFEF.

De momento, y salvo que cambien las tornas, Óscar Pinchi está citado, como todos sus compañeros que tienen contrato en vigor, para hacer la pretemporada con la UD Las Palmas. La idea del jugador es convencer a García Pimienta para ganarse sitio y dorsal en la primera plantilla amarilla. Tiene calidad y confianza de sobra para conseguirlo.