Pimienta: «Kaptoum no está para jugar de inicio y veremos si llega Mfulu»

La UD debe sacar músculo por fin en el Gran Canaria y hacer valer su fortín para, así, seguir peleando de paso por el liderato de la tabla clasificatoria, donde el Eibar no tiene pensado aflojar. Y García Pimienta lo tiene claro, quiere regalarle un triunfo vital a sus aficionados, sabedor también de que estas dos jornadas pueden marcar el futuro inmediato del equipo en Segunda División. Será ante un Mirandés que viene en pleno vuelo y en gran momento de forma.

Prohibido fallar más en casa. « El Mirandés es un equipazo, con chicos jóvenes y con un entrenador que tiene las ideas claras. Les costó adaptarse pero son el mejor equipo de Segunda en las últimas diez jornadas, lo que los hace muy peligrosos. Tienen calidad y ganas de comerse el mundo, no voy a decir que vienen sin presión, pero si no estamos al cien por cien, va a ser muy difícil. Ojalá haya una gran entrada porque necesitaremos a la afición, el Mirandés nos va a exigir mucho y queremos dedicar una victoria a nuestra hinchada», declaró García Pimienta.

«Entiendo que quieran quitarnos el balón, pues tienen jugadores para ello. Son protagonistas, es su forma de jugar, pero también cambian de sistema, con tres centrales. Tienen movimientos trabajados para asociarse y generar peligro. Ellos también pueden sufrir si nosotros tenemos la pelota. Por eso queremos ser protagonistas, esa es nuestra identidad», continuó sobre el rival.

«Kaptoum está con muchas ganas, como es normal cuando llegas a un club nuevo en mitad de temporada. Me preocupa que lleve dos meses parado y que esas ganas de demostrar sean desfavorables . Yo le conozco bien y sé lo que nos puede dar. No está para salir de inicio, pero si yo creo que está para jugar en el segundo tiempo, jugará», afirmó Pimienta en sala de prensa sobre el fichaje y la apuesta por el camerunés.

«El mercado está abierto. Se fue Joel y llegó Kaptoum. No hay nombres, la dirección deportiva no me los ha dado. Deben ser jugadores que entren dentro del presupuesto», valoró sobre las posibilidades de que haya alguna incorporación más.

«Pinchi está cedido y yo me imaginé un plan de partido en el que Pinchi no tuvo opciones, no le di opciones de demostrarlo. Nunca le dije que hiciera algo mal. Entendíamos que saliese cedido, pero no nos deshicimos de él. Creo que es del 95 y es muy joven, le seguimos de cerca y le tenemos en cuenta para la temporada que viene. Espero que aquí no tenga un buen partido», confesó con una sonrisa el preparador.

«Nadie me ha comunicado, ni a la dirección deportiva, que quiera salir. Si quisiera venir Leo Messi, le haríamos un hueco, pero somos realistas. Al tener una ficha libre, que era para Kirian y con los pocos minutos que iba a tener Joel, que tenía que salir para crecer, porque es de la casa, Kaptoum reunía las características para mejorar el equipo. Ahora mismo no hay posibilidades reales. Si llega alguien debe ser como Kaptoum, que sepamos a ciencia cierta que va a rendir inmediatamente», dijo sobre las posibilidades de fichar a algún jugador más.

En tanto en cuanto al debate en la portería, fue tajante: «Lo tengo fácil porque pase lo que pase seré justo e injusto. Ambos merecen jugar. La competencia entre ellos me complace. Valles ha estado meses fuera, pero con una operación. Le cuesta tiempo llegar y Álex Domínguez estuvo bien en su ausencia. Todos fallamos, Eric, Sandro o quien sea. Esto es un deporte de errores. Ellos saben que voy a ser justo e injusto. El que juegue debe hacerlo bien y el que esté en el banquillo, demostrar que debe jugar», aclaró.

«Me sabe mal el tema del Gran Canaria, por la afición, que es fantástica. El otro día había casi 25.000 en el Estadio y me hubiese encantado brindarles una victoria. Les pido que acudan, que los jugadores quieren ganar por ellos. Espero que seamos capaces de ser más fiables en casa, como lo estamos haciendo fuera. Ganar aquí es más agradable», expuso en relación a los puntos que se han escapado de la isla y la versión foránea de la Unión Deportiva.

« Vitolo no va a estar y Mfulu veremos en estos dos entrenamientos. No vamos a correr ningún tipo de riesgos, queda mucho y queremos ser prudentes», repasó sobre la enfermería. «Veremos si Nuke está para algo», continuó en relación con la baja de Enzo y su sustituto. «Pase lo que pase estaremos con once jugadores los 95 minutos, si el árbitro lo permite», concluyó García Pimienta.