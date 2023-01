«Si marco no lo celebraré por respeto a la afición, a mis compañeros y al club»

Óscar Francisco García Quintela, (17/01/1996) A Coruña, más conocido como Pinchi, jugador de la UD Las Palmas que se encuentra cedido en el CD Mirandés, considera que el equipo amarillo está siendo «muy regular desde la llegada de García Pimienta y que con un «bloque muy sólido» está donde merece. El futbolista llegó para reforzar la parcela ofensiva del equipo burgalés y con cinco dianas, está disfrutando mucho de su estancia en Miranda de Ebro.

–Se ha dejado entrever que guarda usted buena relación con el vestuario de la UD Las Palmas, ¿con alguno en especial?

–Pues la verdad es que me llevo bien con todos. Pero es cierto que Álvaro Lemos es como un hermano para mí y no porque sea gallego (entre risas). Desde que llegué, todos me acogieron genial y les tengo mucho cariño y afecto: Jony, Sidnei, Benito, Kirian, Clemente, me llevo fantástico con todos.

–Está cedido en el Mirandés, pero ¿tiene la confianza de volver a ponerse la elástica amarilla?

–Sí. Me queda un año más en Las Palmas pero ahora estoy centrado aquí en terminar esta temporada con el Mirandés donde estoy volviéndome a sentir futbolista. El entrenador ha depositado toda su confianza en mí y también noto el cariño de la afición.

–Lleva cinco dianas, ¿se ha marcado alguna cifra como objetivo de aquí a final de campaña?

–La verdad que sí. Pero prefiero no decirla por si se gafa. Alguna cifra me he marcado, pero lo más importante es volver a ser futbolista. Llevo dos partidos consecutivos jugando muy bien, no hice gol, pero aporto al equipo de otra manera, en otras claves del fútbol. Me encuentro muy bien, vivo bastante del gol pero estoy en un buen momento tanto físico como mental. Además, tengo jugadores alrededor de mucho nivel que lo hacen todo más fácil. Futbolistas jóvenes con hambre de gol y talentosos.

–Se ha adaptado muy bien al clima y a la ciudad de Miranda de Ebro, totalmente distinto a como se vive en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?

–Pues mira ahora está nevando aquí y mañana voy a estar con 23 grados centígrados en Gran Canaria, existe un gran contraste.

–Y en cuanto al estilo de juego de Joseba Etxeberría, ¿haya la diferencia con el que impone García Pimienta a los suyos?

–El míster me ha dado confianza desde el primer momento y juega con una formación 4-4-2. Estuve jugando de media punta al principio y las cosas no iban del todo bien, quizás porque habían muchas caras nuevas y por équis factores. Sin embargo, el equipo estaba trabajando bien y ahora es cuando se ven los frutos. Llevamos varios partidos sin perder y hay que seguir así.

–¿Sigue los partidos de la UD? ¿Cómo ve al equipo de Pimienta este año?

–Veo una UD muy sólida en todos los aspectos. Siempre fue un equipo que en casa no le costaba ganar pero a domicilio era muy irregular. Desde que aterrizó Pimienta en Gran Canaria, se ve todo más claro. Un bloque más compacto, más solidez defensiva y los delanteros con la pólvora mojada para hacer goles. El equipo está más comprometido y eso se refleja en la tabla. Tienen mucho talento individual y colectivo. Quizás la asignatura pendiente es empezar a ganar partidos en casa, pero que no sea este finde (se ríe).

–¿Si marca lo celebra?

–No creo que lo celebre. Si se da la casualidad de meter, que voy siempre a buscar el gol, no lo celebraré por respeto a la afición, a mis compañeros y al club. Si viene el gol será bienvenido pero mi prioridad es ayudar al equipo.