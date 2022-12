Pimienta: «Lo que pasó en el playoff fue una lástima, pero estoy muy orgulloso de este 2022»

Llega a la contienda la UD Las Palmas en lo más alto de la tabla clasificatoria, liderando así la Segunda División en solitario luego de sumar siete de los últimos nueve puntos posibles. Ni siquiera perdió el conjunto insular en la doble salida a tierras asturianas (Sporting 0-1 y Oviedo 0-0) con la dificultad que siempre lleva eso.

Ahora, contra el Albacete (domingo 20.00 horas) en casa, toca volver a sacar músculo y defender esa ansiada, y merecida, primera plaza de la clasificación. «Sabíamos de la dureza de esta semana, con dos partidos y rivales muy difíciles. Supimos competir. Estoy muy contento por la respuesta de los jugadores. No nos resentimos con las bajas. Tenemos cuatro puntos más y ya toca pensar en el Albacete. Jugamos en casa y habrá muchísima gente. Quiero agradecer el desplazamiento a Asturias de nuestra afición», dijo el preparador catalán.

«Tienen jugadores muy buenos y con jóvenes que apuntan muchas maneras. Tendremos que hacer un partido perfecto para sumar los tres puntos. He visto lo que han hecho hasta el momento, pero cuando los equipos juegan contra Las Palmas suelen cambiar la manera de jugar. El Albacete empezó bien y quizás ahora no pasan su mejor momento a nivel de resultados, pero tenemos claro el potencial que tienen. Nos centraremos en nosotros para estar preparados y solucionarlo durante el encuentro», analizó al Albacete.

«El balance de 2022 es bueno en líneas generales, estoy muy orgulloso y contento. Una lástima de lo que pasó en el playoff de ascenso. Ese proyecto que se inició en enero se está consolidando. Queremos acabar el año con buenas sensaciones», expuso.

El entrenador de la UD es consciente del potencial del Albacete, pese a que esté en su mejor momento. / cober

«Me preocupan las bajas, yo firmaría que siempre tuviéramos a todos disponibles. No tenemos a Enzo ni a Viera. Tenemos a Óscar, Moleiro, Joaquín, Fabio o Mfulu. A nivel de números, en el centro del campo, vamos algo más justos, pero nunca vamos a poner ninguna excusa. Sacaremos un equipo competitivo. Me gustaría tenerlos a todos, pero no puede ser», dijo sobre la enfermería. «Marvin veremos qué sucede. Creo que tiene una pequeña molestia pero podría llegar», añadió sobre la enfermería.

«A Maikel solo puedo agradecerle lo que nos dio. Nos ayudó mucho y está haciendo una temporada brutal en el Albacete. Tuvimos un gran trato entre nosotros y le agradecemos mucho. Le deseo lo mejor», halagó sobre el tinerfeño, ahora brillando en el Albacete.

«El tema del contrato no es una cosa que me preocupe. Estamos haciendo las cosas bien, estamos centrados en lo que hacemos, como para distraernos en esas cosas. El contrato del entrenador es diferente. No es importante en estos momentos. Me centro en el trabajo y en conseguir los objetivos. Si todo va bien, ojalá esté muchos años aquí», narró el preparador del conjunto grancanario.

«Le dimos una vuelta al tema defensivo. Lo que hicimos el año pasado fue muy bueno, pero fuimos al límite. Se lo hicimos saber a los jugadores. Queríamos potencial ofensivo y generar muchas ocasiones de gol, pero también dar un paso adelante en el apartado defensivo. El mérito es de los jugadores, única y exclusivamente de ellos. Es muy difícil estar tanto tiempo concentrados y estoy seguro de que se han dado cuenta de que haciendo las cosas así es más fácil conseguir victorias. Mira Oviedo, con uno menos, cómo competimos, sufriendo», aseveró el técnico.

«El tema del contrato no es una cosa que me preocupe», asegura García Pimienta. / cober

«La isla nos ha acogido muy bien. Me vine solo en enero, luego llegaron mi mujer y mi hija, que están encantadísimas aquí. Recibimos el cariño de la gente cada vez que voy por la calle. Estamos muy orgullosos de estar aquí», afirmó sobre su año en Gran Canaria.

«Me preocupa que queramos ganar en el minuto 1. Ellos tienen muchas armas para hacer su partido. Por eso nos centraremos y tenemos la idea de lo que queremos. Eso es cosa nuestra. No depende de nosotros lo que ellos propongan, por eso intentaremos combatir todo eso. Respetamos al rival y tenemos que mantener nuestro máximo nivel. Ser nosotros mismos y llevar la iniciativa, es lo que nos hace más fuertes», concluyó García Pimienta.