Coco: «Después de jugar la Copa de África me lo he creído» fútbol El joven central de la UD Las Palmas analiza la importante cita de este domingo (15.15 horas) en Ibiza por los puestos de promoción de ascenso

La UD Las Palmas está crecida, luego de una racha airosa con cuatro victorias y un empate, ante el líder, en sus últimos cinco partidos, y la plantilla mantiene todos los sentidos en lo que viene. Saúl Coco, que se ha ganado el sitio en la retaguardia amarilla después de buenas actuaciones, avisa y mantiene la prudencia, pues aún queda lo más difícil: entrar en los playoffs de ascenso.

Con el Ibiza de Paco Jémez en mente, Coco lo tiene claro. «Siempre hemos trabajado para mejorar y evidentemente en el tema defensivo, si queremos estar arriba, también debemos mejorar. Es cosa del bloque y debemos minimizar errores», dijo el zaguero.

«El equipo está muy bien y llegamos al tramo final en buena forma, con confianza y ambición para poder aspirar al objetivo. Queremos continuar con esta dinámica», avisó Saúl Coco en sala de prensa.

« Para mí es un orgullo poder sentirme importante, ahora lo disfruto desde dentro, estoy contento y quiero seguir aprendiendo y mejorando», comentó sobre su rol en la plantilla y sus últimas titularidades.

«Me gusta ayudar al equipo y si meto un gol pues mejor todavía, pero lo importante son los resultados», aclaró el futbolista de la UD Las Palmas, que de un disparo suyo, por ejemplo, llegó el gol de la remontada de Rober en El Toralín ante la Ponferradina.

«Mi vida ha cambiado poco, cuando tengo minutos o no, sigo con la misma rutina. Mi vida deportiva y fuera no ha cambiado. A nivel de confianza sí es verdad que hacer un buen papel en la Copa de África con la selección es un plus. Me lo he creído. Ahora llegamos al tramo final de temporada y es importante que los jugadores estemos en buen momento», indicó sobre su día a día.

«Si hacemos las cosas bien hemos demostrado que podemos ir a cualquier campo a sacar los tres puntos, aunque ellos son un equipo muy fuerte», aseveró sobre el rival de este domingo (15.15 horas), el Ibiza.

«El míster me pide que sea yo en el campo y que disfrute. Y eso es lo importante. Dentro de los pequeños matices que tenemos en el juego, solo me da su confianza y yo estoy muy agradecido», expuso sobre el entrenador, García Pimienta, y lo que le exige sobre el césped.

«Si he recibido críticas no me he parado a mirarlas, soy muy lineal. El fútbol es un deporte de errores y si he cometido alguno, he mirado hacia adelante para corregirlos», continuó el central del cuadro isleño.

«Somos un equipo y la defensa es tema del bloque. Salvo que haya un fallo muy grosero. Si uno tiene un fallo, el resto debemos intentar corregirlo. Tanto para lo bueno como para lo malo, somos un equipo que propone», dijo.

«Sabemos que a nivel defensivo eso supone un riesgo y debemos minimizar esos errores», objetó un Saúl Coco con hambre y ganas sobre el cambio atrás y la mejoría defensiva.