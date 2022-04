Sadiku: «El vestuario está más fuerte que nunca»

Armando Sadiku, delantero de la UD, reconoció este martes que e l vestuario del equipo «está más fuerte que nunca» después de los últimos resultados (cuatro triunfo consecutivos) y que han propulsado la candidatura al ascenso a Primera División.

«Desde que llegué aquí es el mejor momento . Estamos muy felices porque los resultados están llegando. Hemos tenido conversaciones entre nosotros y hay mucha alegría. Estamos unidos. Antes no creíamos en lo que hacíamos, había altibajos. Sabíamos que había calidad, pero no salía todo como queríamos, como está pasando ahora. Todos estamos dando el 100%«, significó.

El ariete internacional, que ha recobrado protagonismo con García Pimienta, también se refirió a su momento personal: «Siempre creí en mí, sabía que entrenaba bien y cuando llegó el nuevo entrenador confiaba en que me diera la oportunidad porque dijo que daría a cada jugador lo que merecía«.

«El anterior entrenadores (Pepe Mel) tenía otro modelo de juego y yo no participaba. Le respeto y no tengo nada en contra de Mel. Yo quería jugar pero no me daban la oportunidad. Ahora estoy feliz porque ayudo al equipo, ya sea con goles o a tener la pelota y sufrir arriba«, añadió.

Sobre su efusiva manera de festejar los goles, Sadiku reconoció que forma parte de su manera de entender el fútbol: «Me encanta hacer goles, los celebro con el corazón, como a mí siempre me ha gustado hacerlo. Nunca perdí la confianza en que podría hacerlos».

En relación al encuentro del próximo viernes frente al Eibar, líder de la categoría, admitió que será «un partido difícil», pero se mostró esperanzado en que «el buen momento» de la UD permita «ganar».