Claros y oscuros de una UD que ya pelea

La llegada de los fichajes potencian el bloque de García Pimienta y ya contra la Real Sociedad se apreció un equipo con mayores prestaciones en la máxima categoría. Sory Kaba saltó de inicio, como Julián Araujo. Las Palmas fue más agresiva e incluso también apostó por balones largos al delantero.

Álex Suárez-Mika Mármol, pareja de moda

Debutó en Mestalla Mika Mármol como titular y ante la Real Sociedad (0-0) repitió en el once. Mezcló en ambas ocasiones con Álex Suárez. El entendimiento es máximo y se está viendo a dos zagueros que mezclan a la perfección. Sin ir más lejos, contra el combinado donostiarra, entre ambos ganaron 15 de 18 duelos terrestres, así como 5 de 8 aéreos. Nadie fue capaz de regatear a ninguno de los dos. La salida de pelota de Mika es un regalo para un García Pimienta que siempre quiera crecer con el balón controlado. Y el estado de forma de Suárez es para halagar. Está como un cohete. Cualquiera le saca de la alineación. El sacrificado ha sido Coco, que en Segunda era indiscutible. Eso dice mucho del nivel de esta pareja de centrales. Tanto Saúl Coco como Eric Curbelo van a tener que apretar si desean contar con minutos.

A Enzo le sienta bien la Primera División

Uno de los jugadores que mejor está entendiendo la faena en estas primeras jornadas es Enzo Loiodice, que viene ofreciendo un nivel de fútbol espectacular. Con más libertad para jugar en Primera que en Segunda, el galo continúa con su crecimiento. Solo Remiro, y en dos ocasiones, le negó el gol contra la Real Sociedad. De dos lanzamientos con su zurda, uno con rosca y otro con mucha potencia sin dejarla caer, casi besa la red. Estuvo cerca. Además, el doble pivote que realizó con Kirian le liberó para poder descolgarse algo más al área rival. De momento es indiscutible. Para jugar con Kaba arriba, fue Javi Muñoz quien fue al banquillo.

Solo un gol en tres partidos, pero ya con Sory Kaba

Hizo un esfuerzo mayúsculo Kaba para recalar en la Unión Deportiva. Con varias ofertas de la Premier League sobre la mesa, Sory eligió esperar y luchar por defender la elástica amarilla. En los 68 minutos que estuvo sobre el césped se vació trabajando para el equipo insular. Ganó seis de los ocho duelos aéreos que disputó. No pudo marcar y tampoco dispuso de ocasiones para ello, pero contar con un delantero centro fuerte, que va bien por arriba y que sabe jugar de espaldas es un recurso que Las Palmas necesitaba desde hacía mucho tiempo. De momento los amarillos solo han visto portería en una ocasión -y fue de penalti- en lo que va de campaña. Los tantos llegarán. Y más jugando como contra la Real, donde hubo ocasiones y los de Pimienta ejecutaron 11 remates, de los cuales cinco fueron a puerta y dos a los palos.

Fichajes que deben justificarse

Si el nivel que está exhibiendo Mika Mármol cautiva, todavía se espera que Munir se justifique. El marroquí ha estado muy lejos de lo que se espera de él en estos primeros encuentros del campeonato. Extraña ver a Pejiño sentado en el banquillo, por lo que ofrece el de Barbate en la banda, y que Munir sea indiscutible. Julián Araujo, algo tímido en ataque en la pasada jornada, la que era su primera como titular en detrimento de Álvaro Lemos, estuvo bien en defensa, pero flojo cuando subió por su costado. Ahora, y ya con la inscripción perfilada para la siguiente fecha, Perrone se une a la rueda de candidatos. Dará un salto de calidad al grupo.

Jugadores inéditos

Con la alineación titular más que definida, Pimienta todavía tiene inéditos a varios miembros de la primera plantilla. Eric Curbelo ha perdido peso en la retaguardia aunque siempre que juega rinde como el que más. Aarón Escandell tiene abierta la disputa con Álvaro Valles, firme en esta apertura de la campaña y a buen nivel, por un puesto en la portería. Moleiro aún no ha debutado en Primera por su lesión, pero se le espera en Girona, al menos para el banquillo. Sorprende lo de Cristian Herrera, incorporación cuestionada por la hinchada cuando se oficializó. El isleño no ha jugado ni un solo minuto y parece no contar mucho para el entrenador.

Doble salida y parón de selecciones

No volverá a jugar en el Estadio de Gran Canaria la Unión Deportiva hasta el fin de semana del 24 de septiembre. Casi un mes después. Ahora habrá que afrontar una doble salida fuera de casa. Primero el domingo 3 de septiembre (13.00 horas) en Montilivi ante el Girona y después, el domingo 17 de septiembre (17.30 horas) en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Acto seguido llegará el primer parón del campeonato por selecciones, que será de una semana y media. Se antoja importante sumar en estos partidos lejos del archipiélago.