«Sory Kaba está para ser titular y jugar los 90 minutos»

Alto y claro. García Pimienta sabe lo que debe hacer para sumar la primera victoria del campeonato en la máxima categoría del fútbol español. La receta, seguir con la idea de fútbol, su plan de juego y, cómo no, tener más colmillo de cara a portería. Enfrente, una Real que es espejo en el que mirarse. Será difícil, pero la UD saldrá a por los tres puntos en un Gran Canaria a reventar. Y en casa hay que empezar a sacar músculo.

«La Real es el ejemplo a seguir, yo me siento identificado. En etapas también han estado en Segunda. Pero han confiado en la gente de la casa y su entrenador tiene las ideas claras, confía en la cantera y se ha convertido en uno de los clubes más importantes de España.. Deberíamos mirarles para llegar a ser parecidos a la Real Sociedad», halagó García Pimienta.

Ampliar

«Lo de las cámaras no me gusta, entran dentro de nuestra intimidad. Tienes un minuto para aportar cosas a los jugadores y corregir, pero se entera todo el mundo. No creo que se entere el entrenador rival, pero todo el mundo lo sabe. Personalmente no me gusta, forma parte de nuestra intimidad. El qué y cómo les digo. Es lo que hay, es la norma y no se puede cambiar, pero le doy normalidad para que el equipo tenga las señales que yo les aporto», afirmó.

«Sory es un delantero que ya quisimos la temporada pasada, hablé con él personalmente. Es diferente al perfil que tenemos. Es un futbolista que nos aporta cosas diferentes: físico, fuerte, podemos jugar directo con él y es un rematador nato. Nos da la opción de meter balones dentro. Hizo la pretemporada, está entrenado. En plena forma, si lo estimo está para jugar de inicio o noventa minutos. Tiene unas ganas increíbles y quiso estar aquí, rechazando otros equipos», expuso al respecto de Kaba.

«Perrone nos da mucha calidad, puede jugar en las tres posiciones y viene de un equipazo como el City. No va a tener problemas en entender el juego», dijo sobre Máximo Perrone, último fichaje en llegar. También descartó a Alberto Moleiro para el partido. «Me gustaría decir que llega para la semana que viene, está cercano a entrenar con el grupo, pero veremos su evolución. Lleva muchos partidos en Segunda y debe ser diferencial ahora, ya tiene más experiencia pese a su juventud», afirmó.

Ampliar

«La Real es un equipo contrastado, que tiene calidad y que tienen un sistema definido, que se quiere asociar bien, pero que también es vertical. Vienen de dos empates y quieren la victoria. Nos van a apretar, pero en ningún caso se van a encerrar atrás. Eso nos beneficia, pues tendremos nuestras opciones si estamos al cien por cien. El nivel de Primera es mayor. Debemos dar nuestra mejor versión», continuó elogiando a la Real. «Creo que Kirian es tan bueno que puede jugar de pivote y de interior. Tiene la capacidad. Yo le veo más de interior porque tiene llegada, trabajo y disparo. La temporada pasada hizo cinco partidos finales a nivel excepcional», ponderó el preparador catalán.

¿Plantilla cerrada?

«Valoramos un central, pero debe ser el que queremos. Y no llegaría ningún jugador más», comentó sobre el cierre de la plantilla y la posibilidad de incorporar a un último zaguero que potencie lo que ya hay en el grupo.

Al respecto de alineación, y pese a no querer dar pistas al rival, confesó que ante el Valencia, donde debutó Mika Mármol como titular, que el conjunto de Baraja no tuviese un nueve de mucha altura, le posibilitó juntar al recién llegado con Álex Suárez. «Fue una de las razones», expuso. Ahora tiene claro los centrales que se medirán a Carlos Fernández o Sadiq. Coco apunta a recuperar su sitio.