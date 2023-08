Perrone: «En la UD voy a crecer muchísimo»

«El estilo de la UD es ideal para lo que yo sé hacer, para la posesión de balón y la creación del juego. Me han hablado muy bien del club, del entrenador, he visto partidos, salen muy buenos jugadores. Voy a crecer muchísimo«. Esta es la declaración de intenciones de Máximo Perrone, presentado como nuevo jugador de la UD este jueves en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.

Perrone, que llega cedido del Mánchester City sin opción de compra, dijo que «con balón» es como podrá explotar mejor sus condiciones como mediocentro: «He jugado en todas las posiciones del medio del campo. En todas me siento bien. Lo haré donde el técnico crea que puedo funcionar para el equipo. No me ha comunicado cuál específicamente«.

«Intentaré hacerlo de la mejor manera. Intentaré dejar a Las Palmas en lo más alto, con el estilo que tiene», añadió.

Cuestionado por su elección para jugar en la UD, expuso: «Elijo este club porque ha confiado mucho e interesado mucho en mí. Me he visto estando aquí, por eso tenía muchas ganas de venir».

Además, añadió que está a la orden del entrenador por si decide contar con él en el partido de este viernes frente a la Real Sociedad. Luis Helguera, director deportivo de la entidad, no dudó en anticipar que Perrone «dará un salto de calidad» a la plantilla.