«Cesc Fábregas está convencido, pero tiene muchos pretendientes»

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, habló en la noche de este martes sobre varios de los nombres propios en clave amarilla. Cesc y Moleiro. El primero, un deseo por el que el club amarillo suspira. El segundo, una pieza cotizada en el mercado y que no piensa malvender luego de haberle renovado con una cláusula de 30 millones de euros en Segunda y 60 en caso de ascenso a Primera.

El mandamás de la Unión Deportiva, en los micrófonos de Onda Cero, desde Lanzarote, donde pasa unos días de vacaciones, repasó la actualidad amarilla. «He estado con Cesc este fin de semana en Barcelona. Llevamos tres semanas hablando. Cesc está convencido, pero tiene muchos pretendientes. Nosotros somos un equipo de Segunda y convencer a un campeón del mundo con nuestra economía es complicado. Deportivamente tiene claro que la UD es una opción. Jugamos al fútbol . Nuestro cuerpo técnico nos da un plus. Me ha dado su palabra de que estamos por encima de otro competidor de otra Liga, que da mucho más dinero, y que tiene otros condicionantes», dijo sobre la posibilidad de incorporar a Fábregas. «De un 100%, las posibilidades de que venga son un 40. En las próximas 24-48 horas tendremos una respuesta. Se ha portado como un señor con nosotros y es un orgullo para nosotros», añadió.

Al ser cuestionado por Vitolo, fue clarísimo. «Sí, aquí en Canarias todo el mundo lo tiene claro. La próxima semana será oficial», confirmó al extremo. «Va a venir a darlo todo y volveremos a verle con Viera», insistió.

En tanto en cuanto a Moleiro, admitió que se tomó un «café» con Laporta. «Quería ver el interés real. Les gusta el jugador, pero su situación económica les impide fichar y ceder. Alberto es importante para nosotros. Tiene pretendientes. No tenemos prisa por venderle», afirmó.