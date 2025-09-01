La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

Según lo previsto, sin las apreturas de última hora que marcaron la actualidad en otros clubes y con la serenidad que daba tener los deberes hechos con antelación. El cierre del mercado de la UD no alteró la hoja de ruta establecida que indicaba la ausencia de movimientos. Ni de entrada ni de salida. Y la jornada de clausura de la ventana estival de transferencias transcurrió en las oficinas de Pío XII con absoluta normalidad, con más enfado por la derrota frente al Málaga que atención al escaparate. Luis García ya sabía con antelación que iba a quedarse con las mismas piezas que tenía y, en plena conformidad y sintonía con la dirección deportiva, aplaudió que pudiera conservar al plantel sin repentinas incidencias.

Tiempo atrás rondó la variante de que Mármol terminara trayendo una oferta convincente para irse, tal y como era su deseo, y se tanteó a Brian Oliván, sin equipo desde que concluyó su contrato con el Espanyol, como posible sustituto. Finalmente, Mika no se mueve, afrontando su último año de contrato y con el horizonte de irse libre, pues desde enero podrá negociar con otra entidad y no parece probable que aguarde a si la UD asciende o no para definir su futuro. Los casos recientes de Sergi Cardona o Álvaro Valle, ventas frustradas en su momento y luego con salida sin retorno económico, guardan un paralelismo calcado a lo que se avecina con el central catalán. Con todo, en la UD dan por buena sun continuidad, aunque sea con fecha de caducidad a junio de 2026, si su aportación ayuda en el objetivo del ascenso.

En el polo opuesto, los que tenían que irse y no lo hicieron, Jaime Mata y Sory Kaba. Durante semanas fueron ofrecidos ambos al no entrar en los planes de futuro y pese a tener contrato en vigor, renovado en junio en el caso del ariete madrileño y hasta 2027 en lo que atañe al guineano, pero corrió el tiempo y nada cambió. Mata, que ha sido convocado pero sin minutos, se queda y con la opción de pelear por esa oportunidad que se le ha venido negando.

Kaba, en tanto, sin ficha, no pudo ser colocado en Rusia, opción que se manejó a la desesperada y en la que intervino Branko Milovanovic. Incluso se habló de una cesión al Cádiz como igual el curso pasado al Elche. El delantero africano, sin ficha, podrá buscar acomodo en alguna competición que todavía mantiene abierto su mercado y hay confianza en que termine de ser captado.

Así pues, el verano deja como saldo la gran operación que supuso la venta de Moleiro al Villarreal por 16 millones de euros más otros tres en variables, y, con la novedad aparejada del entrenador, once altas, a saber, los porteros Caro y Adri Suárez, los defensas Barcia y Cristian, los centrocampistas Adam Arvelo, Lorenzo Amatucci, Edward Cedeño, Jonathan Viera y Jeremía Recoba y los delanteros Milos Lukovic y Jesé Rodríguez. Además, regresaron Ale García y Enrique Clemente.