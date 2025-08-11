Canarias respira en amarillo con el éxito de los Campus veraniegos de la UD

Presencia multitudinaria de niños en las distintas sedes y agotando plazas, lo que consolida un modelo formativo que va más allá del balón

La Escuela UD Las Palmas, bajo el paraguas de la Fundación UDLP, ha cerrado un verano para enmarcar con la celebración de sus Campus de fútbol y el Stage de Perfeccionamiento, logrando completar las plazas en todas sus sedes y consolidando un modelo formativo que va más allá del balón.

En esta decimonovena edición del Campus de Gran Canaria, que el próximo verano alcanzará sus dos décadas, participaron 300 niños (23 de junio – 11 de julio) y otros 50 en la sede norte, en Barrial (14 – 25 de julio). Durante estas fechas también se desarrolló el Stage de Perfeccionamiento, dirigido por Raúl Martín, entrenador del filial, en Barranco Seco. Además, los campus se expandieron por distintas islas y localidades, con un éxito rotundo: Pájara (80 niños, 23–28 de junio), La Bañeza (100 niños, 30 de junio – 5 de julio), Yaiza (80 niños, –19 de julio), Hermigua (80 niños, 21–26 de julio), Puntagorda y Tijarafe (80 niños, 28 de julio – 2 de agosto) y Valverde (80 niños, 4–9 de agosto).

El programa, coordinado por Yeray Sánchez como director de la Escuela, contó con la supervisión de Santi Lampón en Gran Canaria y Leandro Santana en el resto de islas y en La Bañeza. Los entrenadores y formadores implicados, no solo impartieron sesiones de fútbol, sino que también trabajaron la educación en valores, la disciplina, el trabajo en equipo y los hábitos saludables, con especial atención a la nutrición, con charlas impartidas por Paquito Ortiz, exjugador amarillo y actual responsable de Innovación en la Fundación UDLP.

Apoyos y patrocinios

El éxito de este verano no hubiera sido posible sin el apoyo de patrocinadores y colaboradores como el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos implicados en cada campus, Volkswagen, Agua Firgas, Litografía González, Hotel Costa Calero y Tirma.

Con una participación cercana al millar de niños y niñas, la UD vuelve a demostrar que su proyecto formativo es único.