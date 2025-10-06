Desde el banquillo: David Ojeda analiza la victoria de la UD Las Palmas contra el Cádiz en el Gran Canaria El equipo canario venció con gol de Sergio Barcia en el 85' y vuelve a posiciones de playoff

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 12:08 | Actualizado 14:04h.

Con la octava jornada ya concluida en Segunda División, llega una nueva entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, David Ojeda, periodista de CANARIAS7 y Onda Cero, valoró la victoria del equipo canario contra el Cádiz en el Estadio de Gran Canaria. El gol de Barcia en los últimos minutos permite a la UD volver a posiciones de playoff.

El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a David Ojeda.