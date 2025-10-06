Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. RFEF

El CD Extremadura, rival de la UD Las Palmas en la primera ronda de la Copa del Rey

La UD San Fernando, el otro equipo grancanario en la competición, se medirá al Albacete Balompié

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:58

Comenta

La UD Las Palmas se medirá al CD Extremadura en la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025/26. El equipo amarillo se enfrentará el 28, 29 ó 30 de octubre contra el equipo extremeño, club fundado en 2022 y que actualmente milita en la Segunda Federación. Los amarillos tendrán que visitar el Estadio Francisco de la Hera.

La UD San Fernando, equipo de Tercera RFEF, se enfrentará al Albacete Balompié, que compite en Segunda División, misma categoría que la UD Las Palmas. Encuentro que se disputará en el Estadio de Gran Canaria en las mismas fechas de octubre y que podrán disfrutar los aficionados. Para el cuadro sureño será un día histórico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  2. 2 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El CD Extremadura, rival de la UD Las Palmas en la primera ronda de la Copa del Rey

El CD Extremadura, rival de la UD Las Palmas en la primera ronda de la Copa del Rey