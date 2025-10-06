El CD Extremadura, rival de la UD Las Palmas en la primera ronda de la Copa del Rey La UD San Fernando, el otro equipo grancanario en la competición, se medirá al Albacete Balompié

La UD Las Palmas se medirá al CD Extremadura en la primera ronda de la Copa del Rey de la temporada 2025/26. El equipo amarillo se enfrentará el 28, 29 ó 30 de octubre contra el equipo extremeño, club fundado en 2022 y que actualmente milita en la Segunda Federación. Los amarillos tendrán que visitar el Estadio Francisco de la Hera.

La UD San Fernando, equipo de Tercera RFEF, se enfrentará al Albacete Balompié, que compite en Segunda División, misma categoría que la UD Las Palmas. Encuentro que se disputará en el Estadio de Gran Canaria en las mismas fechas de octubre y que podrán disfrutar los aficionados. Para el cuadro sureño será un día histórico.