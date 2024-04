Álvaro Lemos o Eric Curbelo, ¿quién jugará de titular contra el Celta?

La crisis de la UD dibuja un nuevo escenario para dos jugadores que siempre han dado la cara por este equipo. La derrota reciente en el Estadio de Gran Canaria contra el Sevilla (0-2) dejó también dos sanciones: Coco, por roja directa, y Marvin Park, que vio la quinta cartulina amarilla. Ninguno podrá estar en Balaídos. Tampoco estará, salvo sorpresa, Julián Araujo, todavía lesionado. Y ahí pelean Eric Curbelo y Álvaro Lemos, prácticamente inéditos esta campaña. Uno de los dos ocupará la vacante en defensa.

Álvaro Lemos comenzó el curso siendo titular, pero la llegada de Julián Araujo como cedido por el Barça y el buen hacer de Álex Suárez en el carril cerraron la puerta al gallego, el último superviviente de los fichajes que realizó el club para ascender a Primera. Fue titular contra el Mallorca en casa (1-1) y también ante el Valencia en Mestalla (1-0), donde García Pimienta le sustituyó al descanso. Luego jugó 58 minutos contra el Celta y, desde ahí inédito. Influyó también una lesión de tobillo que le apartó casi cuatro meses del césped.

Por otro lado, Eric solo ha disputado un partido, aunque de mucha enjundia. Fue titular en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid y no desentonó, como acostumbraba en Segunda División, donde fue indiscutible y se rompió los cuernos siempre por Las Palmas. «Un problema personal» complicado le obligó a hacerse a un lado, como reconociese el propio García Pimienta en una rueda de prensa.

Curbelo solo ha jugado en Primera contra el Real Madrid. Efe

Ahora, y ya en el tramo final de la competición, ambos esperan ser el futbolista elegido para colarse en el once inicial de la UD contra el Celta de Vigo. El gallego, con pasado celeste, vínculo personal y varios amigos en la plantilla rival, está deseoso de volver a Balaídos. Pero Eric no piensa regalar nada y se encuentra ante su gran oportunidad, pues acaba contrato en junio y, de momento, no ha habido conversaciones para ampliar su vínculo con el club de su vida. Podría ser la prueba del algodón. Dos ilustres en el olvido.

Todo lo que no sea apostar por una de estas dos opciones sería mandar un mensaje a navegantes. Juanma Herzog, que lo hizo bien cuando Pimienta le necesitó, está compitiendo con Las Palmas Atlético. Cambiar de banda a Daley Sinkgraven tampoco se intuye algo factible.

Y, aunque Araujo comenzase a entrenar estos días con el primer equipo, tal vez sería demasiado arriesgado darle la titularidad cuando se le estimó un mes de baja por una lesión muscular tras romperse con México. Es por ello que Pimienta tendrá que elegir: Álvaro Lemos en el lateral o Eric Curbelo como central, moviendo a Suárez al costado.