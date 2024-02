Otra alegría en el Gran Canaria

Siempre hay interés por ver qué respuesta da en el campo la UD, más este sábado (20.00 horas) con la llegada de un Valencia impredecible pero fiable y que coincide con una racha propia algo precaria, con un punto de los últimos seis y bajón generalizado que se tradujo en la incapacidad de hincar el diente a un Granada con diez. No hay urgencias de ningún tipo porque se ha sembrado en abundancia para evitarlas por mucho que se tuerza el camino, pero en el pedigrí de este equipo no hay lugar para el conformismo o la complacencia.

Que van a salir al cuello del visitante constituye una verdad innegociable. Y que toca ganar de nuevo en el Gran Canaria, donde se viene resistiendo la regularidad (un triunfo en las cuatro comparecencias más recientes) también inflama la motivación propia, respetuosa y agradecida con la parroquia que tanto le corresponde.

Todo confluye, en suma, para que la pretensión y la conveniencia vayan por el mismo lado en un partido que se anuncia de espinas. Cierto que este Valencia en nada tiene que ver al del lujo de tiempo atrás que se paseaba por la Champions y aspiraba a todo. Ahora tiene la piel de superviviente y bastante hace con vivir lejos del descenso.

Pero tanta penuria publicitada alrededor de Mestalla no equivale a alfombra roja. Los muchachos de Baraja se han apuntado la hombrada de saldar con victoria cinco de los seis partidos que anteceden a su paso por Siete Palmas, un promedio formidable y que explica a las claras su séptima posición. Y mantienen el paso por mucho que el mercado invernal, lejos de sumarle, le borrara de la nómina a todo un capitán como Gabriel Paulista. Paradojas de la controvertida gestión que se hace por allí y que tiene al personal en llamas.

Contra eso, Baraja pone el escudo de su pujanza para salvar el pellejo y defender el escudo con la mayor dignidad semanal. Un curso de resistencia lleno de mérito, una rebeldía poética en la que han surgido nombres propios salidos de la nada y que cotizan como pocos.

Repasar el posible once del Valencia, más allá de Mamardashvili, Gayá o Guillamón, depara protagonistas absolutamente sobrevenidos de la necesidad pero que, agarrados a la oportunidad, se han hecho un nombre en la categoría. Los Pepelu, Mosquera, Javier Guerra, Diego López o Fran Pérez llevan la bandera y, como no podía ser menos, prometen batalla. Ya lo ha advertido Pimienta, poco amigo de situaciones en las que parece que todo rema a favor de la UD. Libre de decisiones para el debate, pues sus elegidos salen solos, pondrá lo mejor que tiene, de vuelta Javi Muñoz y Araujo tras cumplir sus sanciones y con la previsible inserción de Coco en la defensa.

No hay necesidad de tocar nada más porque esta UD ya ha adquirido ese punto de coordinación y trabajo armónico que da un elenco estable de futbolistas, un bloque definido, un grupo perfilado. Por mucho que Sandro no marque, pese al ruido generado sobre Munir, si Loiodice o Perrone... No hay quien cambie a la guardia pretoriana del técnico que sostiene con inmejorable salud un proyecto que llena el estadio y enorgullece a su pueblo.

Alienaciones probables:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Perrone, Kirian; Munir, Sandro, Moleiro.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Diakhaby, Gayà; Fran Pérez, Pepelu, Guillamón, Javi Guerra; Yaremchuk, Hugo Duro.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité de las Islas Baleares).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.00.