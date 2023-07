El número 1 (Carlos Alcaraz) y el número 2 (Novak Djokovic) del ránking ATP se enfrentarán en una final de un Grand Slam por primera vez desde el US Open de 2021 (Daniil Medvedev vs Novak Djokovic), siendo la primera vez en Wimbledon desde 2015 (Novak Djokovic vs Roger Federer).