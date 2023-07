Alcaraz se une al exclusivo club de Wimbledon

I. Asenjo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carlos Alcaraz continúa agrandando su historia. El tenista murciano va camino de ser uno de los más grandes en el firmamento tenístico. A sus 20 años se ha convertido en doble ganador de Grand Slam, tras la consecución de su primer Wimbledon en la pista central del All England Club, que se suma al US Open que ganó el pasado año. Su título sobre la hierba londinense le hace entrar entre los cinco españoles que han conseguido levantar el prestigioso torneo que se celebra en el All England Club.

La hierba no ha sido nunca la favorita de los tenistas españoles, pero hay cinco que han conseguido coronarse como campeones de Wimbledon a lo largo de la historia. El último en sumarse es un Alcaraz que escribe con letras doradas su nombre al lado de otros cuatro tenistas españoles. El primero en lograr el título en Wimbledon fue Manolo Santana. En 1966, a sus 28 años, abrió camino al ser el primer tenista nacional en lograrlo. Derrotó en la final al norteamericano Dennis Ralston y el madrileño puso fin a doce años de sequía europea en la hierba de Londres. A mediados de los años 90, en 1994, fue Conchita Martínez, primera mujer que conseguía darle el título a España en Londres, marcando un hito en el tenis femenino español. La aragonesa ganó a la estadounidense y veterana Navratilova (6-4, 3-6 y 6-3), que luchaba por su décimo entorchado en el All England Club. Hasta 2008, tras dos intentos fallidos, en 2006 y 2007, esperó España para sumar otro entorchado en Londres gracias a Rafael Nadal, que ganó ante Roger Federer, campeón de las cinco ediciones anteriores. El checo Tomas Berdych fue su rival en la final de 2010. Sólo el balear fue capaz de repetir en la hierba de Wimbledon. Rafa Nadal llegó a otras tres finales en Wimbledon, que perdió. En 2006 y 2007 cayó ante Federer, y en 2011 lo hizo ante Djokovic. Siete años después de la victoria de Nadal, aparecía Garbiñe Muguruza para proclamarse campeona. La española ganaba su segundo Grand Slam, tras el Roland Garros cosechado un año antes en París, y lo hacía en Wimbledon, pasando por encima de una sorprendente Venus Williams. 23 años después del triunfo de Conchita, su entrenadora entonces. Carlos Alcaraz, con sólo 20 años y 72 días tiene mucho margen para imponerse muchas más veces en una cancha en la que se tiene mucha fe. El actual número uno del mundo encadena 12 triunfos en verde que le han valido para convertirse en el primer jugador desde Andy Murray en 2016 que gana consecutivamente en Queen's y Wimbledon. Es el octavo jugador capaz de levantar los trofeos de los dos grandes eventos en suelo londinense.