Nadal se prueba en Barcelona

Rafa Nadal volvió este miércoles a la pista central del Conde de Godó, la que lleva su nombre, para probarse por primera vez y tratar de llegar a la disputa del torneo barcelonés, que comienza el próximo lunes.

Nadal se bajó del Masters 1.000 de Montecarlo la semana pasada, al no verse listo aún para competir. «Mi cuerpo no me deja», admitió el campeón de 22 grandes, que cambió la programación y aplazó su regreso a uno de sus torneos fetiches, ese en el que ha inscrito su nombre en el palmarés en doce ocasiones, dos menos que en Roland Garros.

El balear vuelve a un torneo en el que no juega desde 2021, cuando derrotó en la final a Stefanos Tsitsipas, y en el que desde entonces se ha coronado en dos ocasiones Carlos Alcaraz. El murciano también es duda para el torneo tras la lesión en el músculo pronador redondo del antebrazo derecho que arrastra en los últimos días y que provocó su baja en Montecarlo a 24 horas de su debut contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. La intención de Nadal es poder jugar en Barcelona, como preludio a Madrid, Roma y Roland Garros. El de Manacor no disputa un partido oficial en tierra batida desde la final de París 2022 contra Casper Ruud, por lo que son casi dos años sin pisar la superficie dorada. Nadal estuvo acompañado por dos miembros de su equipo, Carlos Moyá y Gustavo Marcaccio, y también por su agente, Carlos Costa. Se ejercitó junto a David Jordá, número 298 del ranking y que, a sus 29 años, logró la semana pasada en Estoril la primera victoria ATP de su carrera, al entrar al cuadro final como 'lucky loser', ganar en primera ronda a Jaime Faria y perder en segunda con su compatriota Pablo Llamas. Precaución Durante la sesión y, según los medios presentes en ella, Nadal no practicó el servicio. Esto muestra la precaución que aún mantiene el tenista por las molestias abdominales que arrastra desde hace semanas y que no le han permitido competir. Su último partido data de principios de enero, cuando llegó a los cuartos de final de Brisbane, donde cayó en más de tres horas ante Jordan Thompson y se produjo una microrrotura muscular que le obligó a renunciar al Abierto de Australia. Las últimas declaraciones de Nadal fueron el pasado sábado, con motivo de la final de la Copa del Rey entre Athletic y Mallorca, donde confirmó que el problema que tiene es abdominal. «El cuerpo no me deja y se me está haciendo difícil. Llevo un año y medio complicado. Lo estoy intentando cada día. Tengo cosas que solucionar y la realidad es que de momento no estoy consiguiendo ponerme en disposición de competir. Es duro. Lo que tengo es físico. Tengo problemas abdominales desde que volví de Australia. Vamos día a día y no descarto nada», manifestó.