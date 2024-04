Nadal renuncia a Montecarlo: «Mi cuerpo no me deja» El balear no se ve preparado aún para competir y aplaza su regreso a las pistas

Enric Gardiner Jueves, 4 de abril 2024, 17:56 | Actualizado 18:16h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Rafa Nadal tampoco estará en Montecarlo. El cuerpo del balear aún no está preparado para la alta competición y el español se ausentará de la primera parada de la gira de tierra batida europea.

«Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más», dijo Nadal en un comunicado.

«No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para intentar darme la oportunidad de que las cosas mejoren», añadió el balear. El 2024 de Nadal está siendo la historia de un esfuerzo y es que, tras un año sin poder competir por una lesión en el psoas ilíaco que se fue complicando, su vuelta en Brisbane, a principios de enero, fue más que esperanzadora, con dos buenas victorias, seguidas de un duelo de más de tres horas ante Jordan Thompson que desembocó en una microrrotura muscular y la posterior baja en Australia. Ahí comenzó la odisea para volver a competir. Nadal se tuvo que ausentar de Doha e Indian Wells. El primero, por no estar recuperado de la microrrotura y el segundo por un problema en la espalda que surgió mientras se entrenaba para la exhibición de Netflix que disputó contra Carlos Alcaraz en Las Vegas. Barcelona, Madrid y Roma Pese a que se ha entrenado estos días sobre tierra batida en su academia de Manacor, a un día del sorteo del cuadro de Montecarlo, decidió renunciar a un torneo que ha ganado en once ocasiones, ocho de ellas consecutivas entre 2005 y 2012. Su último triunfo en el Principado data de 2018. Sin Montecarlo, que empieza la semana que viene, en el horizonte, a Nadal aún le quedan cuatro paradas en la gira de arcilla. El balear tiene planificado, siempre y cuando el cuerpo le deje, jugar en Barcelona, del 15 al 21 de abril; Madrid, del 24 de abril al 5 de mayo; y Roma, del 8 al 19 de mayo, antes de Roland Garros, que comenzará el 26 de mayo. El último partido de Nadal sobre arcilla data de, precisamente, su última presencia en Roland Garros. Fue el 5 de junio de 2022 cuando venció a Casper Ruud en la final de París para levantar su décimo cuarto título en Roland Garros.