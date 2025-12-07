El Team Castro se corona en el Campeonato de España con un cetro nacional y cuatro bronces El boxeo canario brilló con luz propia en la cita celebrada en Palencia, en la que se dieron cita más de 500 púgiles de categoría junior y juvenil

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:01 Comenta Compartir

El boxeo canario goza de buena salud, a tenor de los resultados que continúan cosechando las nuevas camadas isleñas en los últimos campeonatos nacionales, con el Team Castro como uno de los referentes que han mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años.

De hecho, el club fundado por el entrenador Eleazar Castro, con apenas siete años de existencia, fue una de las puntas de lanza de la delegación canaria en el Nacional junior y juvenil celebrado este fin de semana en Palencia.

En total, el Team Castro Boxing Club se coronó con una campeona de España y cuatro bronces en diferentes categorías, todo un éxito que se traduce en un «orgullo máximo» para el propio Eleazar.

«Si ya es complicado arañar una medalla cuando participas en un certamen como este -en esta ocasión se reunieron casi 500 deportistas en la provincia castellano-leonesa-, lograr cinco metales es increíble. Y, si no me equivoco, Canarias creo que estuvo cerca de alcanzar las 30 medallas, lo que habla del buen momento en el que se encuentra este deporte en las islas», afirmó Castro a CANARIAS7.

C7

Y es que en la gran cita pugilística organizada por la Real Federación Española de Boxeo y el Ayuntamiento de Palencia, Aure Suárez logró el título en la categoría de -63 kilogramos del junior femenino, todo un logro al ser, para más señas, su primera año de competición.

Pero la cosecha no se detuvo ahí: Leire Sánchez alcanzó el bronce en -57 kilos de la categoría junior, mientras que Iván Gutiérrez hizo lo propio en -48 en la junior masculina.

El repóker de éxitos lo completaron María Matos (-50 kgs. juvenil) y Adal El Boumediani (-67 juvenil), lo que supone para Castro «un reflejo de disciplina, fuerza, talento y corazón para nuestro club y, sobre todo, para Canarias».

A ellos se tiene que sumar otro bronce, conquistado por Besay Zamora el pasado mes de junio en categoría élite, lo que deja tras de sí un fantástico balance de año para este gimnasio ubicado en el barrio aruquense de Cardones que cuenta en la actualidad con casi 200 usuarios y deportistas. «Es inevitable que hable de los míos, pero a decir verdad, creo que ha sido uno de los mejores campeonatos que ha realizado Canarias en los últimos años», aseveró Castro, analizando a posteriori el fantástico desarrollo de la cita palentina.

«A pesar de que la distancia y la insularidad complica mucho el desarrollo y no deja en ocasiones aislados, lo cierto es que el boxeo está creciendo bastante en las islas y se nota que hay bastante actividad en la actualidad, en casi todos los formatos y categorías», aseveró el máximo responsable del Team Castro. «Yo creo que en la actualidad, Canarias puede estar en un nivel medio alto, si hiciéramos ahora un ranking nacional por comunidades autónomas», agregó.

En cualquier caso, Castro se muestra mesurado a la hora de afrontar y marcarse objetivos de cara a 2026: «Queremos seguir creciendo y superarnos, tanto el club como el deporte, sumando más jóvenes que participen en torneos regionales o campeonatos nacionales. El objetivo es continuar dando la talla allá donde compitamos», concluyó.

Temas

España

Palencia

Canarias