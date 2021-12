Shurna continuará en el Granca las próximas dos temporadas

«Me gustaría seguir en el Granca. El club ha trabajado muy duro durante estos años para tener un buen equipo, tengo muy buena relación con mis compañeros y los aficionados apoyan de forma increíble. Nos han tratado muy bien a mi familia y a mí, y la isla es muy bonita». Así de claro se expresó John Shurna en una entrevista a este periódico el pasado 31 de mayo.

La negociación no fue sencilla. El Club Baloncesto Gran Canaria realizó una oferta a la baja en primer término que no fue recibida de buen gusto. El interior norteamericano con pasaporte lituano quiso mejorarla a nivel económico y en años, si bien no llegaba a buen puerto e, incluso, recibió un ultimátum para que decidiera o el club amarillo iría al mercado a por un recambio. Pero ambas partes no querían esa fractura y se consiguió un entendimiento que el director deportivo Willy Villar ya adelantó en CANARIAS7 el pasado lunes.

«Con Shurna ya tenemos un acuerdo verbal, estamos en la fase de mover contratos y perfilar la situación contractual, pero el acuerdo verbal ya existe por dos temporadas y una opcional. Estamos satisfechos porque una vez que acabó la competición, aunque hubo conversaciones previas, el acuerdo fue casi inmediato de todo», dijo al tiempo que agregó que «me gustaría decir que el primer interesado en estar con nosotros ha sido Shurna, nos lo manifestó hace tiempo su agente».

«Es un placer que jugadores se muestren así de abiertos para querer estar en el club, eso es lo que se pretende y sé que la gente quiere a John. Ahora debe quererlo mucho más porque ha estado completamente abierto a querer quedarse en el equipo y en la isla», argumentó.

John Shurna se erigió en una pieza fundamental para obtener una plaza en el Playoff, destacando por su trabajo y su sacrificio por el bien coral y por su talento para decidir en situaciones límite, y ayer se confirmó su continuidad de forma oficial por dos temporadas con otra opcional.

Promedió 8.3 puntos, 4.4. rebotes, 1.1 asistencia, 1.2 recuperaciones y 11.5 créditos de valoración en los 23 minutos que disputó de media en 34 partidos -se perdió dos por una cervicalgia-, siendo el tercer jugador más valorado por detrás de AJ Slaughter (13.6) y Matt Costello (13.3).

Asimismo, el valor del interior de Illinois se multiplicó en sus últimas diez actuaciones en la competición doméstica, donde el plantel de Porfi Fisac sumó ocho triunfos, firmando 11.5 puntos, 4.5 rebotes y 15.3 de valoración.

Y es más, en las últimas cuatro fechas ligueras promedió 15 puntos, 4.2 rebotes y 20.5 créditos de valoración. Casi nada.