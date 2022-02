El Santa Rita no dio opciones a un diezmado Tinamar lucha canaria Los locales son uno de los cuatro equipos que buscan la final de la categoría

La séptima jornada de la Liga de Tercera Cabildo Insular de Gran Canaria se iniciaba en la noche del jueves con el Santa Rita Autos Rosso y el Tinamar. Los locales son uno de los cuatro equipos que buscan la final de la categoría y no en vano ocupan la cuarta plaza empatados a 15 puntos con el líder Los Guanches.

No tuvieron problemas los hombres de Tito Cáceres ante un conjunto de San Mateo sin uno de sus destacados, Ayoze Travieso, sancionado y alguna baja más por lo que se presento con diez luchadores activos y uno de ellos lesionado por lo que, aunque saltó al tatami del Tomas el Bombero, puso la mano en el mismo y se daba por vencido.

Con estos antecedentes, rápidamente el 5-0 subió al electrónico y solo el destacado C visitante, Jonathan Suárez logró que no fuera más escandaloso el marcador, haciendo cuatro puntos, aunque no pudo con Alan Martín en la última agarrada de la noche. A los capitalinos le bastaron sus hombres de la cola y la media para hacerse con los tres puntos de manera cómoda.

Yonathan González, Yenedey Pérez y Alberto González pusieron el 12-10

El Adargoma tuvo que utilizar a sus mejores hombres para doblegar al Unión Sardina SPAR Gran Canaria, pues los sureños sin destacados, opusieron resistencia. Incluso se adelantaban 5-8 en el marcador, con un buen Rubén Padrón, pero la salida de los destacados C, Yonathan González, Yenedey Pérez y Alberto González ponían el 12-10 definitivo.

El Vecinos Unidos Agua de Firgas dio un paso importante para clasificarse para la final sin destacados, al derrotar al Unión Doctoral por un ajustado 11-12. Damián Mesa dejaba fuera a Azael Florido, poniendo el 9-9 y en la decisiva, se separaban con 10-11, Adasat Florido y Claudio Perdomo, los dos referentes de ambos equipos.

Unión Agüimes y Almogarén cierran la jornada

En ultimo choque de esta larga jornada, se disputa este domingo a las 12.00 horas en Las Crucitas entre el Unión Agüimes Cicar B, que no tiene estacados, con el Almogarén Queso Flor de Valsequillo, uno de los grandes favoritos al triunfo final, por lo cual también lo son para esta luchada, donde deben lograr los tres puntos haciendo valer su mejor plantilla.