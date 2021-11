El Unión Agüimes Cicar quiere que el público regrese a Las Crucitas

La presente campaña, los aficionados de la isla de Gran Canaria podrán presenciar lucha canaria de la máxima categoría gracias al Unión Agüimes Cicar, que bregará en la competición de Fuerteventura. Con la idea de que el público vuelva al terrero de Las Crucitas, han comenzado ya los entrenamientos y su máximo mandatario, Fernando Méndes, ha logrado confeccionar una plantilla con luchadores que «como mínimo les pido que compitan y dejen el nombre y el pabellón del club alto. Sabemos que no somos de los mayores presupuestos de la categoría, pero creo que con los luchadores que tenemos podremos hacer un papel digno y, sobre todo, a ver si logramos enganchar a los aficionados nuevamente y regresan al terrero, esos son los dos grandes objetivos».

A pesar que la última campaña no fue lo bueno que se esperaba, incluso logrando el título insular que se disputó a una sola luchada con el Unión Gáldar, ahora con Kevin Acosta de puntal A y con Ismael Déniz de puntal C, no solo buscarán ganar luchadas sino también ofrecer espectáculo para que el público se anime de nuevo y se acerque al terrero del club sureño.

Con ellos tendrán, de acompañantes en la parte alta, al destacado A, Andrés Carmelo Guillén y a los destacados C, Rafa Santiago y Rayco Santana, con Fernandín, que renueva como mandador.

«Esta campaña estamos en primera gracias a la aportación del Cabildo de Gran Canaria y de Domingo Tarajano Abogados, sin cuya ayuda sería imposible», comentaba agradecido el presidente a este diario.

La competición comenzará el próximo día 17 de diciembre, donde los sureños visitan el terrero de Puerto del Rosario paras medirse a los anfitriones en la primera jornada.

Puntales de la categoría de Eusebio Ledesma, Miguel Hernández El majorero, Kiren González, Efraín Perera, Pedro Hernández, Tomasín Padrón, José Manuel de León El Panceta, y los grancanarios, Cristo Hernández, Pollo del Callejón VI, Mahy Espino, Rayco Santana o Jonay Alemán, serán los que se podrán ver cada dos semanas en Las Crucitas.