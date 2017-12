Reto cumplido: «una aventura inolvidable»

El equipo pasó por el ascenso del Toubkal, las aguas del río M’goun, las rocosas gargantas del Todra y el desierto

Al final, los días en el desierto, soportando temperaturas muy bajas como en la alta montaña, también fue toda una experiencia para él. Se ha notado en esta aventura, que trasciende el aspecto deportivo, que es un hombre de mundo, acostumbrado a convivir con otras culturas y que aún mantiene la motivación por superar cada uno de los retos que se le plantean», afirma satisfecho Cruz.

Nicolás coincide con el jefe de la expedición, en el que confió desde un primer momento cuando este diario le propuso la aventura por el norte de África. «Ha sido una experiencia muy enriquecedora. En lo deportivo, pues me ponía a prueba en disciplinas como el alpinismo que no dominaba, como en el aspecto cultural y personal. Ha sido muy fácil trabajar con el grupo y, en especial, con Javier Cruz. Es difícil encarar un reto así y con gente con la que previamente no habías trabajado, pero todo ha sido muy sencillo a pesar de la dureza de diez días muy intensos», manifiesta el ex taekwondista, ahora responsable del proyecto internacional LaLiga Global Network.