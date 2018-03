Rafa del Toro: «Es un honor pelear en la AFL-14 Canarias»

— ¿Qué le dice su familia y sus compañeros sobre el evento AFL-14 Canarias de mañana en el Arena?

— Les preocupa que pelee en la jaula porque no es lo mismo, sin cuerdas y no hay rebote. Temen que quede más atrapado, aunque no me preocupa tanto. Es, quizás, la única dificultad, pero por lo demás bien.

— ¿Qué conoce de su rival Jordi Fernández, de 31 años y que procede de uno de los gimnasios más prestigiosos, el Sparta de Barcelona?

— Lo he estado viendo en Youtube. Es un chico agresivo, con mucho empuje, que no da un paso atrás. No lo conozco personalmente, pero lo he estudiado. Los peleadores así son incómodos porque están todo el tiempo encima de ti, hay que tener suficiente resistencia para aguantar eso. Hay tácticas para enfrentarse a ellos, hay estrategias.

— Se espera una gran asistencia a esta cita. ¿Por qué cree que los deportes de contacto cuentan con tantos seguidores en Canarias?

— Por lo que me cuentan mi padre y mi abuelo, se lo debemos al boxeo, que hace años gustaba muchísimo y estaba muy arraigado. Supone la base de los deportes de contacto de hoy. La afición por el kick boxing y las MMA se la debemos al boxeo.

— En su caso, ya con 41 años, ¿cómo está siendo la preparación de cara a este combate?

— Es un honor pelear en la AFL-14 Canarias porque es el evento más importante de España de las MMA. Ya con 41 años, la verdad es que no me encuentro mal físicamente, lo que sí llevo mal es el tiempo de preparación, tanto tiempo preparándome me mata, eso ya lo acuso mucho. Posiblemente, me retire este año, casi con un 99% de seguridad. No será con la AFL, pero sí este año. Y, a partir de ahí, podré dedicarme a mis chavales y al gimnasio.

— Es toda una vida dedicándose a esa disciplina. ¿Cómo resumiría su carrera en el kick boxing?

— Ha sido agridulce porque he pasado de vivir una época del kick boxing muy mala, en la que prácticamente no había peleas, a la que estoy viviendo ahora, un momento en el que se organizan muchas peleas y eventos muy importantes como este. Me da pena tener ya 41 años y no tener ahora 31, para poder seguir peleando a nivel internacional o en veladas como la AFL-14 Canarias.

— ¿Será su retirada este año? ¿Tiene algo en mente tras la AFL?

— Quiero organizar algo a modo de despedida. Realmente, no tengo el sitio, pero quiero que mi último combate sea aquí. Una despedida, intentar invitar a antiguos peleadores, por si les apetece subir de nuevo al ring conmigo. Intentaré organizar un pequeño homenaje, no solo por mí sino por todos ellos, y podría ser muy bonito. Me gustaría retirarme con los míos, con los que no compito desde hace años, aunque no se lo tomen como una pelea en serio Ellos, claro, que yo soy competitivo.