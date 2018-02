«Pelear en mi casa me motiva, es un aliciente para mí»

— Era buen atleta y se me daban bien todos los deportes. Era una disciplina joven, todavía había pocos practicantes y era bastante fácil destacar. Llevaba un año y pico, apenas se habían celebrado veladas en España y mi entrenador, Juanky Sosa, me habló de un evento en Tenerife y de que estaban buscando peleadores de mi peso. Y probé. No con mucha experiencia, pero bueno.

— Mi compañero, hoy socio en el gimnasio, Julio Santana, siempre practicó artes marciales, y me habló del Jiu Jitsu brasileño. Pero a mí me gustaban los deportes más cañeros y no le hice caso. De repente hubo un momento en que luchábamos juntos, y Julio empezó a dominarme, a cogerme posiciones de ventaja, cuando él siempre fue inferior a mí en peso. Entonces me dije esto es un deporte eficaz y a partir de ese momento me enganché. Y hasta hoy.

— No hago nada especial. Yo me preparo durante todo el año y cuando llega alguna pelea no suelo cambiar mi rutina. Entreno todos los días de la semana, así que siempre suelo tener un buen tono físico y no tengo que acelerar mi preparación meses antes de una velada.

— Fue el comienzo de una gran carrera, la que ha ido dibujando hasta ahora...

—Empezaron a contar conmigo. Hice un buen papel, gané la primera lucha. Perdí en la final contra un cinturón negro que me llevaba bastante experiencia, pero competí muy bien y di buena imagen. Ahí empezaron a hablar un poquito más de mí.

—Lleva 33 peleas, con un balance de 23 victorias y 9 derrotas. ¿Se ves muchos más años en esto?

— Siempre me he cuidado bastante, no trasnocho, entreno todos los días cuatro o cinco horas, cuido mi alimentación y, la verdad, es que ahora me siento mejor físicamente que cuando tenía 20 años. De momento no pienso en retirarme, me encuentro cien por cien en forma.

—¿Qué les dirías a aquellos que ven violencia en este deporte?

— Yo he estado en eventos por todo el mundo y hay bastante respeto entre los luchadores. Desde fuera puede parecer agresivo, pero nosotros no lo vemos así. He jugado al fútbol muchos años y llegué a ver más violencia en un campo de fútbol que en un gimnasio donde se practican deportes de contacto. En el fútbol no se canaliza la violencia, y por eso ocurren muchos episodios violentos tanto en las gradas como el propio terreno de juego. Yo, en mis clases, trato de canalizar esta violencia con mis alumnos y obtener de ella recursos para luchar, pero siempre con unas reglas. Entrenamos a diario, estamos acostumbrados a recibir golpes y en el combate no vamos pensando yo quiero matar al otro. Es un deporte, una estrategia, yo tengo que ganar con todos mis recursos y el rival también. En los momentos previos a la pelea hablas con tu rival. Después sales a pelear y quieres ganar, como en cualquier deporte. Pero termina la pelea, saludas y al contrario.

—¿Qué supone para usted la AFL-14 Canarias?

—Por suerte o por desgracia, no tengo muchas peleas aquí en la isla, habré peleado unas cinco o seis veces, el resto siempre han sido en el extranjero. Pelear aquí es un aliciente que te anima, delante de las personas que tú conoces, en tu tierra. Lo afronto con ilusión, con bastantes ganas. No es una pelea más.

—¿Reclama, entonces, más popularidad en Canarias para este tipo de veladas?

— Las Artes Marciales Mixtas son un deporte en expansión, al final lo que hacía falta es que llegara a la gente que no lo conocía o sólo lo había visto alguna vez en Youtube. Hoy en día en España, con las plataformas de televisión, la gente empieza a conocer los nombres de los peleadores profesionales, de los eventos...