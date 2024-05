Yoann Bonato ya manda en el Rally Islas Canarias por 3 décimas

Joann Bonato y Benjamin Boulloud, con un Citroën C3 Rally2, lideran la 48º edición del Rally Islas Canarias tras la celebración de siete tramos cronometrados que han recorrido la parte sur y central de la isla de Gran Canaria.

Tras seis tramos cronometrados, sumando algo más de 90 km, las diferencias con los dos primeros clasificados han sido solamente 3 décimas de segundo, una diferencia entre los equipos franceses de Bonato y Boulloud de Citroën y el de Franceschi y Malfoy con un Skoda Fabia RS Rally2.

La tercera plaza es para Hayden Paddon y John Kennard, que con una regularidad encomiable con su Hyundai I20N Rally2 está demostrando porqué es el actual campeón europeo de rallys.

El primer equipo español clasificado es el compuesto por Diego Ruiloba y Ángel Vela con el C3 Rally2 oficial de Citroën España a 17,2 del equipo francés, pero le siguen en la general a solo 4,1 segundos el equipo oficial de Skoda España, José Suárez y Alberto Iglesias con un Fabia RS Rally2 que se han estado jugando esa plaza durante toda la etapa del viernes.

Una de las grandes sorpresas son las prestaciones del equipo irlandés formado por Jon Armstrong y Eoin Treacy con un Ford Fiesta Rally2, que se mantienen en la sexta posición de la general, dando paso a un conocido de la afición canaria como Mads Ostberg, que acompañado a la derecha por Patrik Barth y en un Citroën C3 Rally2 no han podido pasar de esta séptima plaza.

A sólo 4 décimas de segundo de este grupo, Miko Marczyk y Szymon Gospodarczyk con un Skoda Fabia RS Rally2, no encontró ayer el ritmo necesario para estar más arriba en la clasificación, debido sobre todo a las altas temperaturas sufridas en los tramos.

Cachón, la estrella del día

Sin lugar a dudas la gran estrella de la segunda sección del Rally han sido Alejandro Cachón y Borja Rozada, con el Toyota GR Yaris Rally2, que si no hubiera pinchado en la segunda pasada por el tramo Agüimes – Santa Lucía, donde perdían 40 segundos, hubieran estado luchando por la primera posición merced a los cuatro mejore tiempos de los seis posibles, de momento es octavo de la general a 30 segundos del líder.

El primer equipo local clasificado es, el lanzaroteño Yeray Lemes y el grancanario Rogelio Peñate, que no empezaron muy bien con problemas en el tren delantero de su Citroën C3 Rally2, pero tras cambiar los reglajes han ido mejorando hasta ascender a la décima plaza de la general.

Todo por decidirse

La última y definitiva etapa, este sábado, mantiene detalles de los últimos años, como ser la más larga de las dos y, al mismo tiempo, acoger el tramo más largo de la presente edición. Así, los equipos abordarán los tramos de 'Arucas – Firgas' (9,41 km a las 9:17 h y 14:07 h), 'Moya – Valleseco' (27,7 km a las 10:07 h y 14:57 h) y 'San Mateo – Valsequillo' (11,5 km a las 11:35 h y 17:05 h).

La seguridad

El Rally Islas Canarias está inmerso en una de sus ediciones más importantes. Valedera este año para el FIA European Rally Championship (ERC), la cita insular afronta un futuro prometedor, pero que también depende del comportamiento de los aficionados que acuden a las especiales. En la etapa del sábado, respetar las indicaciones de la caravana y los comisarios será un aspecto primordial.

Recordar y como ha ocurrido en las especiales del viernes, las carreteras no abrirán al tráfico hasta que termine la segunda pasada de cada recorrido. Los espectadores tendrán que estar ubicados en un sitio seguro sesenta minutos antes de que salga el primer vehículo. Asimismo, deberán respetar las normas de estacionamiento. Es muy importante no aparcar, bajo ningún concepto, en los márgenes de las vías, para así no poner en peligro la integridad física de los equipos participantes.