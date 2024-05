Un Mundial de tres en MotoGP

Jesús Gutiérrez Lunes, 27 de mayo 2024, 14:32 | Actualizado 14:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cuando Marc Márquez comparecía el domingo ante los medios de comunicación después de conseguir su quinto podio consecutivo se le hizo la siguiente pregunta: ¿Es un mundial de tres? El de Cervera se tomó unos segundos para contestar. «Es un mundial de dos, con un tercero que espera engancharse, aunque sea con los dientes. De momento estamos allí». Para después razonar su respuesta. «Competimos contra dos pilotos que lo tienen todo muy por la mano porque llevan cinco años pilotando la misma moto y ahora mismo tienen un pelín más, sobre todo en la calificación. Ellos siempre están en las dos primeras líneas y en mi caso, no se van a poder salvar todos los fines de semana como éste o como el de Le Mans». La palabra 'salvar' era rigurosa, ya que sumando las cuatro últimas salidas (entre sábados y domingos), Márquez ha recuperado 45 posiciones en carrera. Casi un milagro…

Un milagro que no tendría explicación sin la constatación de que la mejor versión del ocho veces campeón del mundo no fuera ya una realidad y que su adaptación a la Ducati, prácticamente está completada. Quedan aspectos por pulir, como mejorar esas sensaciones con neumático blando a una vuelta, para no verse tan penalizado en la parrilla, pero los números en las últimas carreras no engañan. Y esa sucesión de podios y buenos resultados ya hasta hacen que el propio protagonista abandone un perfil bajo para empezar a hablar del título, un discurso inimaginable hace no tanto.

Si Marc acepta su condición de candidato con reservas, sus dos rivales lo tienen muy claro. «Desde Catar sabía que seríamos nosotros tres», explicaba el domingo Jorge Martín. «Hay más pilotos que tienen potencial de ganar alguna carrera, luego otro día están el décimo. Creo que el punto fuerte que tenemos los tres es ser constantes cada fin de semana». Un discurso casi calcado al que hacía el actual campeón, Pecco Bagnaia: «Somos los tres más completos».

Los resultados de las últimas dos carreras del domingo, en Le Mans y Montmeló, han tenido a los tres mismos protagonistas en el podio. Y así habría sido también en Jerez si no se hubiera ido al suelo Jorge Martín. El madrileño conserva el colchón en la clasificación con el que llegó a Cataluña: 39 sobre Bagnaia y 41 sobre Márquez. Y es que la igualdad entre los tres es tal, que en este último gran premio el madrileño ha sumado 26 puntos, por 25 de sus rivales.

Más que un mundial en juego

Con el título de MotoGP como el premio de caza mayor a final de año, también hay una lucha por la jerarquía de Ducati, la marca que a día de hoy domina con mano de hierro la clase reina del motociclismo. En el escalafón de la fábrica de Bolonia, hay un asiento libre en el equipo oficial, ya que Bagnaia renovó por las dos próximas temporadas antes de arrancar este curso. Esa plaza la defiende el italiano Enea Bastianini, con muy pocas papeletas para seguir ahí en 2025.

El movimiento natural (y previsto) significaba ascender a Jorge Martín a la escudería de fábrica. Una promoción ganada en la pista con el subcampeonato del año pasado y el arrollador inicio de éste. Sin embargo, la llegada de Márquez al universo Ducati ha alterado ese statu quo, hasta el punto de ser otro candidato más a la deseada moto roja.

Martín ya ha avisado por activa a por pasiva que, o salta al equipo oficial o buscará otra MotoGP. «No tengo nada más que demostrar y lo bueno es que todas las fábricas han llamado a mi puerta», decía sin alterarse el pasado fin de semana. También Márquez no escondía que «quiere la mejor moto y en el mejor equipo posible». Lo que le conduce directamente al mismo sitio. Y sin descartar al tercer elemento, Bastianini, que también tiene opciones, como se encargaron de recordarlo la cúpula de Ducati en Cataluña.

Ducati tiene que tomar una decisión, si no la ha tomado ya. Prometió resolver este asunto antes o durante el gran premio de Italia, que se celebra este mismo fin de semana. Así que, en los próximos días, o como mucho, semanas, se va a conocer quién será el compañero de Bagnaia. Y pase lo que pase, esto producirá una reacción en cadena que afectará a todos los boxes de MotoGP.

Temas

MotoGP